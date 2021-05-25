İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

ATV 25 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan ATV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 25 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 18:03
ATV 25 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Takip Et:

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 10 Nisan Cumartesi yayın akışı

07:30

ATV’de Hafta Sonu

  • 10:00

    Yerli Dizi : Kardeşlerim

  • 13:00

    Maraşlı

  • 15:30

    Bir Zamanlar Çukurova

  • 19:00

    ATV Ana Haber

  • 20:00

    Yerli Dizi : Kardeşlerim

  • 00:20

    Yerli Dizi : Kuruluş Osman

  • 03:20

    Yerli Dizi : Kırgın Çiçekler

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.


Son Güncelleme: 25.05.2021 18:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Ekranlarında Neler VarAtv Canlı Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz 26 Mayıs yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Sadakatsiz 26 Mayıs yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
İlker Ayrık Seksenler'e geri mi döndü? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?
İlker Ayrık Seksenler'e geri mi döndü? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?
Netflix Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Netflix Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Merdan Yanardağ kimdir, kaç yaşında? Merdan Yanardağ hayatı ve biyografisi
Merdan Yanardağ kimdir, kaç yaşında? Merdan Yanardağ hayatı ve biyografisi
Baş Belası dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! ATV Baş Belası ne zaman başlıyor?
Baş Belası dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! ATV Baş Belası ne zaman başlıyor?
Show TV Cam Tavanlar dizisi 1. bölüm ne zaman? Cam Tavanlar dizisi yayın tarihi belli oldu
Show TV Cam Tavanlar dizisi 1. bölüm ne zaman? Cam Tavanlar dizisi yayın tarihi belli oldu

Popüler Haberler

ATV 25 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
25 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
25 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
25 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 25 Mayıs 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları
25 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışında neler var?
25 Mayıs 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Star TV'de 25 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 25 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2021
FOX TV Defne ile Son Gece oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
MB Haziran 2021 PPK faiz kararı toplantısı ne zaman?
Rüyada kabak görmek görmek neye işaret eder? Rüyada kabak görmenin anlamları ve yorumları
Baş Belası dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! ATV Baş Belası ne zaman başlıyor?
Şarkılar Bizi Söyler Mustafa Keser, nereli? Mustafa Keser kaç yaşında, evli mi? Mustafa Keser gerçek adı nedir?
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Temmuz ayında zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
İşkur 25 Mayıs 2021 Salı güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak
Masumlar Apartmanı 35. bölüm TRT 1 canlı izle – 25 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Anneler 153. bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Yüksek Lisans için hangi üniversite ALES'ten kaç puan istiyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.