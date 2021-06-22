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ATV 22 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Gündeme bomba gibi oturan ATV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 18:03
ATV 22 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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ATV ekranlarında Pazar günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30'da ATV'de Hafta Sonu izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 10.00’da Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet programını izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 20 Haziran Pazar yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Hızlı ve Öfkeli
14:35 Maraşlı  
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
22:00 Baş Belası

ATV 'de yer alan programlara buradan ulaşabilirsiniz.

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.


Son Güncelleme: 22.06.2021 18:03
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Atv Ekranlarında Neler VarAtv Canlı Yayın Akışı
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