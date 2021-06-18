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ATV 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi

Birçok kişinin merak ettiği ATV Cuma yayın akışı ve TV rehberi haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 18-06-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 21:03
ATV 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
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ATV birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 18 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına ATV’de bugün ne var, 18 Haziran 2021 Cuma ATV’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. ATV 18 Haziran 2021 Cuma canlı yayın akışı açıklandı. 

ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV  18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV  18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV  18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

08:30 NİHAT HATİPOĞLU

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

00:20 BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında  18 Haziran 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Beni Bırakma ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer alırken akşam kuşağında Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ekranlara geliyor. ATV  18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında  18 Haziran 2021 Cuma günü Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler  18 Haziran 2021 Cuma ATV’de bugün ne var, ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında Cuma günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 18.06.2021 21:03
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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