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ATV 16 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

ATV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 16.03.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 06:02
ATV 16 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 16 Mart Salı yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ( Yeni bölüm)

23.45 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

 

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayısıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.



Son Güncelleme: 16.03.2021 06:02
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