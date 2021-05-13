ATV 13 Mayıs 2021 Yayın Akışı

Ülkemizde birbirinden farklı televizyon kanalları vardır. Aynı zamanda bu televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar, yarışmalar, diziler ve filmler yayınlanmaktadır. Tüm kanallarda her gün çok çeşitli programlar yayınlanıyor. Bu programlar zaman zaman film olurken, zaman zaman dizi, zaman zaman belgesel, bazen yarışma programı, bazen gündüz kuşağı programları ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı olarak kabul edilen reyting oranlarında her zaman en ön sırada bulunan kanalların başında gelen ATV 13 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı belli oldu. Vatandaşlarımız 13 Mayıs 2021 ATV yayın akışını merak ederken intenet üzerinden 13 Mayıs 2021 Perşembe ATV yayın akışını aramaya başladı. Bu gece saat 00:25 sularında bir zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. Bu dizinin ardından saat 03:05’te eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisi ekranlara gelecek. Bu diziden sonra saat 05:35 sularında kuruluş Osman dizisi ekranlarda olacak. Sonrasında sabah sekizde kahvaltı haberleri programı başlıyor. Saat 10:00’da King Kong filmi yayınlanacak. Saat 13:00’da gün ortası programı var. Saat 14:00’da beni bırakma dizisi var. Saat 16:20 sularında Esra Erol var. Saat 19:00’da ATV ana haber ekranlara gelecek. Saat 20:00’da bir zamanlar Çukurova dizisi ekranlara geliyor.