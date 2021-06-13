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ATV 13 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Gündemi bir süredir meşgul eden ATV Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 13.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

13 Haziran 2021 Pazar 21:05
ATV 13 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var? 13 Haziran 2021 Pazar” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 13 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 07:30 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
  • 11:45 Dizi TV
  • 12:35 Kardeşlerim
  • 16:55 Rampage: Büyük Yıkım
  • 19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında Salı günü gündüz kuşağında yayınlar ATV’de Hafta Sonu ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Nihat Hatipoğlu ile Dizi TV programı yer alırken akşam kuşağında Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekranlara geliyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında Pazar günü Kardeşlerim yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24

ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.


Son Güncelleme: 13.06.2021 21:05
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın Akışı IzleATV
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