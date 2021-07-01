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ATV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi

Gündemde halen yer almaya devam eden ATV Perşembe yayın akışı ve TV rehberi haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 1 Temmuz 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Temmuz 2021 Perşembe 00:01
ATV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
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ATV birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 1 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına ATV’de bugün ne var, ATV’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. ATV 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayın akışı açıklandı. 

ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 1 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 1 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. ATV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER

20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

00:20 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU

01:30 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

04:30 KURULUŞ OSMAN

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında 1 Temmuz 2021 Perşembe günü gündüz kuşağında yayınlar Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Beni Bırakma ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer alırken akşam kuşağında Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekranlara geliyor. ATV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında 1 Temmuz 2021 Perşembe günü Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, 1 Temmuz 2021 Perşembe ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında 1 Temmuz 2021 Perşembe günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24

 


Son Güncelleme: 01.07.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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