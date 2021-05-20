Atiye’nin 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu!

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:34
Başrollerinde Beren Saat
ve Mehmet Günsür’ün yer aldığı Atiye
, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Netflix
’te izleyiciyle buluşan dizi, 3. sezonuyla geri dönüyor. İlk 2 sezonuyla beğeni toplayan ve özellikle sosyal medyada adından söz ettiren dizinin 3. sezonu geliyor. İzleyicilerin merakla beklediği 3. sezonun, yayın tarihi belli oldu.
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix yaptığı açıklamayla Atiye’nin yeni sezon tarihini duyurdu. Açıklamaya göre Atiye’nin yeni sezonu, 17 Haziran tarihinde platformdaki yerini alacak. Atiye’nin 3. sezonunu izlemek isteyen izleyiciler, 17 Haziran tarihinde diziye Netflix üzerinden ulaşabilecek.
Son Güncelleme: 20.05.2021 14:34
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