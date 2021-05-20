İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Atiye’nin 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu!

Netflix’in yerli dizilerinden olan Atiye’nin yeni sezon tarihi belli oldu. İlk 2 sezonuyla adından söz ettiren dizinin, 3. sezonu merakla bekleniyordu. Netflix’ten yapılan açıklamayla, Atiye’nin 3. sezon yayın tarihi belli oldu. İşte Atiye’nin 3. sezonunun yayınlanacağı tarih...

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:34
Atiye’nin 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu!
Takip Et:

Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün yer aldığı Atiye, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Netflix’te izleyiciyle buluşan dizi, 3. sezonuyla geri dönüyor. İlk 2 sezonuyla beğeni toplayan ve özellikle sosyal medyada adından söz ettiren dizinin 3. sezonu geliyor. İzleyicilerin merakla beklediği 3. sezonun, yayın tarihi belli oldu.

Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix yaptığı açıklamayla Atiye’nin yeni sezon tarihini duyurdu. Açıklamaya göre Atiye’nin yeni sezonu, 17 Haziran tarihinde platformdaki yerini alacak. Atiye’nin 3. sezonunu izlemek isteyen izleyiciler, 17 Haziran tarihinde diziye Netflix üzerinden ulaşabilecek.


Son Güncelleme: 20.05.2021 14:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AtiyeNetflixBeren SaatMehmet Günsur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masum 425.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Masum 425.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Resimdeki Sevgili filmi konusu ne? Resimdeki Sevgili filmi oyuncuları kim?
Resimdeki Sevgili filmi konusu ne? Resimdeki Sevgili filmi oyuncuları kim?
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 20 Mayıs Perşembe son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 20 Mayıs Perşembe son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Ünlü Şarkıcı Oğuz Yılmaz Vefat Etti
Ünlü Şarkıcı Oğuz Yılmaz Vefat Etti
Resmi Gazete'de 20 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi haberler var? 20 Mayıs 2021 Perşembe Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 20 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi haberler var? 20 Mayıs 2021 Perşembe Resmi Gazete atama kararları
Teşkilat Dizisi Amir kimdir? Oğuzhan Kayra Koç kimdir, kaç yaşında?
Teşkilat Dizisi Amir kimdir? Oğuzhan Kayra Koç kimdir, kaç yaşında?

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? babasının öldüğünü görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
TV yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!
Masum 425.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Defne ile Son Gece konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları
Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Olmazsa olmaz wordpress eklentileri ve özellikleri
Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı radyodan canlı dinle - GS Yeni Malatya maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Göztepe - Beşiktaş maçı radyodan canlı dinle - Göztepe - BJK maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler 2021
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kanunsuz Topraklar karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı 24 Mayıs 2021 Pazartesi - Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2021 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?
Bu akşam hangi diziler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 20 Mayıs Perşembe son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Gaziantep FK İlk Transferi Erol Bulut Yaptı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.