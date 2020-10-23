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ATİYE yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye 3. sezon hazırlıkları

Netflix orijinal yapımı Atiye'nin 3.sezon hazırlıkları devam ediyor. Başrol oyuncularının set fotoğraflarını paylaşmasıyla Atiye yeni sezonu ne zaman yayınlanacak ortaya çıktı.

23 Ekim 2020 Cuma 17:50
ATİYE yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye 3. sezon hazırlıkları
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Netflix’in en çok izlenen Türk yapımları arasında yer alan Atiye’nin 3.sezonu için hazırlıklar başladı. İlk sezonu 27 Aralık 2019’da izleyici ile buluşan yapımın başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsur, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger yer alıyor. İkinci sezon çekimleri salgın nedeniyle sekteye uğraması sonucu gecikmeli olarak 10 Eylül 2020’de yayınlandı.


Atiye’nin başrol oyuncusu Beren Saat’in isteği üzerine 2.sezon Beren Saat’in uğurlu günü olan Perşembe günü yayınlandı ve yayınlandığı günden itibaren Netflix Türkiye Top10’da yer alıyor.

Atiye 3.sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix orijinal yapımı Atiye’nin 3.sezonları Mardin’de devam ediyor. Dizinin başrol oyuncuları Beren Saat, Mehmet Günsur, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger sosyal medya hesaplarından set fotoğrafları paylaşarak çekimlerin devam ettiğini duyurdu. 2.sezonu 10 Eylül 2020’de yayınlanan Atiye’nin 3.sezonunun yayın tarihiyle ilgili henüz bilgi verilmedi.



Son Güncelleme: 23.10.2020 17:50
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Anahtar Kelimeler:
AtiyeBeren SaatMehmet Günsur
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