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Atiye dizisi Metin Akdülger kimdir?

Netflix’te yayınlanan Atiye dizisinin oyuncularının kim olduğu merak konusu oldu. Dizinin ikinci sezonunun yayınlanmasıyla birlikte dizinin oyuncularından Metin Akdülger’in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, özel hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:11
Atiye dizisi Metin Akdülger kimdir?
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Netflix dizisi Atiye’nin ikinci sezonu dün yayınlandı. Netflix’te yayınlanan Atiye dizisinin oyuncularının kim olduğu merak konusu oldu. Dizinin ikinci sezonunun yayınlanmasıyla birlikte dizinin oyuncularından Metin Akdülger’in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, özel hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.


Netflix’teki Atiye dizinin başarılı oyuncuları arasında yer alan Metin Akdülger, dün yayınlanan ikinci sezonunda da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Daha önce Medcezir dizisiyle adından söz ettiren Akdülger’in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, özel hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Metin Akdülger Kimdir?

10 Nisan 1988 tarihinde Bursa’da doğan başarılı oyuncu, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Üniversite okurken Yıldız Kenter gibi bir ustadan oyunculuk eğitimi aldı. 2012 yılında ise Craft Tiyatro’da Kaset isimli bir oyunda boy gösterdi. Ekranlardaki ilk deneyimi ise Bensiz filmiyle oldu. Bu filmde Necip karakterini canlandırdı. Akdülger sonrasında Netflix’te yer alan Atiye dizisinde boy göstermeye başladı. Kendisi 1.84 boyundadır, 70 kilodur ve koç burcudur.

Metin Akdülger’in Oynadığı Yapımlar

  • 2019 – Atiye (TV Dizisi)
  • 2018 – Şahsiyet (Ateş) (TV Dizisi)
  • 2017 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (IV. Murat) (TV Dizisi)
  • 2015 – Kırık Kalpler Bankası (Turan) (Sinema Filmi)
  • 2015 – Analar ve Anneler (Taner) (TV Dizisi)
  • 2103 – Medcezir (Orkun) (TV Dizisi)
  • 2013 – Bensiz (Necip) (Sinema Filmi)


Son Güncelleme: 17.10.2020 00:11
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Anahtar Kelimeler:
Metin AkdülgerAtiyeNetflix
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