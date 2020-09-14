Mistik konusu ile ilgi toplayan Atiye dizisinin 2.sezonu Netflix’te yayınlandı. 8 bölümlük sezonu bir solukta bitiren izleyiciler 3.sezonu heyecanla bekliyor. Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat, 3.sezon için anlaşma sağladıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Atiye 3.sezon ne zaman yayınlanacak?

İlk iki sezonuyla nefesleri kesen Atiye dizisinin 3.sezon müjdesini Beren Saat şu sözlerle duyurdu:

‘’Yeni Ay’da başladık çekimlere, Atiye’nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye’nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3.sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun.’’

Atiye’nin 3.sezonun yayınlanacağı tarih ile ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı. Yayın tarihi basın ile paylaşıldığında haberimize eklenecektir.