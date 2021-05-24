Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?

Netflix orijinal yapımı Atiye, ilk iki sezonuyla büyük beğeni topladı. Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsur, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger’in yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi belli oldu.

Atiye 3.sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından olan Atiye’nin 3.sezon tarihi belli oldu. Pandemi nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezonu 17 Haziran 2021’de izleyici ile buluşacak. Öte yandan dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Selma Ergeç’in katılacağı açıklanmıştı.

Atiye’nin başrol oyuncusu Beren Saat, yeni sezona ilişkin yaptığı açıklamada ‘’Yeni ay’da başladık çekimlere, Atiye’nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye!’’ ifadelerini kullandı.

Atiye 3.sezon fragmanı yayınlandı mı?

Senaryosunu Jason George, Fatih Ünal ve Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Atiye’nin yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.