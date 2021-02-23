Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Netflix platformunda oldukça fazla dikkat çeken yapımlardan biri olan Atiye’nin 3. sezonu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün olduğu dizinin yeni sezonu için çekimler başladı.

Beren Saat açıklama yaptı!

3.sezon ile ilgili açıklamada bulunan Beren Saat, çekimlere başlandığını söyledi. Yaptığı açıklama da “Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Atiye konusu

Şengül Boytaş’ın Dünyanın Uyanışı isimli kitabından esinlenerek çekilen dizi, kendini bulma hikayesini de içeriyor diyebiliriz. Atiye, Anadolu’nun güzelliklerini ve kültürel doğal miraslarını tanıtmaya devam ediyor.

İstanbul’da ailesi ve arkadaşı Ozan ile yaşayan Atiye aslında ressamdır. Arkeolog olan Erhan ise, Göbeklitepe’de kazı çalışmaları yapmaktadır. Atiye sürekli resimlerinde aynı sembolü çizmektedir ve Erhan bu sembolü kazı çalışmaları sırasında yer altında bulur. Bu sembolün bulunması ile olaylar başlar.

Atiye dizisi oyuncuları

Atiye( Beren Saat)

Nişanlısı olan Ozan ile evlenmek üzeredir. Fakat bundan önce zihninde beliren görüntülerin peşine düşer. Bir simge ve gördüğüne kimsenin inanmadığı yaşlı bir kadın onun yolunu arkeolog olan Erhan’a çıkarır.

Erhan( Mehmet Günsür)

Göbeklitepe’de kazı çalışmaları yürüten bir arkeologtur. Atiye ile tanışan Erhan için Atiye bir anahtar sayılır.

Ozan( Metin Akdülger)

Atiye’nin nişanlısı olan Ozan, ona deli gibi aşık ve bağımlıdır. Babasının gölgesi altında yaşayan Ozan, yaptığı hiçbir hareketten pişman olmadan yaşayan bir gençtir. Atiye’yi kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapmaktadır.

Cansu( Melisa Şenolsun)

Duyguları ve hisleri ile hareket eden,neşe ve sevgi dolu biridir. Her fırsatta ablasına destek veren Cansu, kendi kaderini de çizmektedir.