Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu

Online dizi film platformu Netflix’in Türk yapımı dizilerinden Atiye’nin 2. Sezon yayın tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İlk sezonuyla büyük başarı elde eden dizinin başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun gibi isimeler yer alıyor.

Dizide ressam Atiye’nin kendine özgü güçleri ve gizemli yaşamı anlatılıyor. İzleyiciler dizinin 2. sezonunu merakla bekliyor.

Atiye 2. Sezon ne zaman?

Netflix Türk yapımı dizisi Atiye’nin 2. sezon yayın tarihini 10 Eylül olarak açıkladı. İzleyicilerin merakla beklediği diziden ilk fragman yayınlandı.

3. sezon çekilecek mi?

İkinci sezonu merakla beklenen dizinin 3. sezonu da şimdiden merak konusu oldu. Dizinin başrolü Beren Saat üçüncü sezonun olacağını duyurdu ve Yeni Ay’da üçüncü sezon çekimlerine başlandığını açıkladı.

Atiye oyuncuları

Beren Saat – Atiye

Mehmet Günsür – Erhan

Melisa Şenolsun – Cansu

Başak Köklükaya– Serap

Civan Canova – Mustafa

Meral Çetinkaya – Zühre

Hazal Türesan – Hannah

Cezmi Baskın – Öner

Tim Seyfi – Serdar