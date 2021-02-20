Atilla Olgaç Ramo dizisine katıldı! Atilla Olgaç kimdir?

SHOW TV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Ramo’ya yeni oyuncu transfer olacağı açıklandı. Usta oyuncu Atilla Olgaç’ın Ramo dizisinde Yıldırım karakterine hayat vereceği açıklanırken 77 yaşında ki başarılı oyuncunun hayatı ve görev aldığı yapımlar araştırılmaya başlanırken dizide nasıl bir performans göstereceği merak edilmeye devam ediyor. Kurtlar Vadisi dizisinde ki Kılıç karakteri ile büyük bir hayran kitlesine kavuşan usta oyuncunun dizide ne kadar görev alacağı da merak edilenler arasında yerini aldı.

Atilla Olgaç kimdir?

28 Temmuz 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen usta oyuncu Atilla Olgaç Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 1970’de mezun olarak sektöre giriş yapmıştır. Mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosunda Şirinler adlı oyunda Gargamel karakterini seslendiren Olgaç 2003 yılında Osman Sınav’ın yönetmen koltuğunda oturduğu efsane dizi Kurtlar Vadisi’nde Kılıç karakterine hayat verdi.

Atilla Olgaç görev aldığı dizi ve filmler