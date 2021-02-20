İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Atilla Olgaç Ramo dizisine katıldı! Atilla Olgaç kimdir?

Ramo dizisi yapımları tarafından yapılan açıklamalarda diziye usta oyuncu Atilla Olgaç'ın dahil olduğu belirtildi. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi Atilla Olgaç kimdir? sorusunu araştırmaya başladı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:29
Atilla Olgaç Ramo dizisine katıldı! Atilla Olgaç kimdir?
Takip Et:

SHOW TV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Ramo’ya yeni oyuncu transfer olacağı açıklandı. Usta oyuncu Atilla Olgaç’ın Ramo dizisinde Yıldırım karakterine hayat vereceği açıklanırken 77 yaşında ki başarılı oyuncunun hayatı ve görev aldığı yapımlar araştırılmaya başlanırken dizide nasıl bir performans göstereceği merak edilmeye devam ediyor. Kurtlar Vadisi dizisinde ki Kılıç karakteri ile büyük bir hayran kitlesine kavuşan usta oyuncunun dizide ne kadar görev alacağı da merak edilenler arasında yerini aldı.

Atilla Olgaç kimdir?

28 Temmuz 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen usta oyuncu Atilla Olgaç Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 1970’de mezun olarak sektöre giriş yapmıştır. Mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosunda Şirinler adlı oyunda Gargamel karakterini seslendiren Olgaç 2003 yılında Osman Sınav’ın yönetmen koltuğunda oturduğu efsane dizi Kurtlar Vadisi’nde Kılıç karakterine hayat verdi.

Atilla Olgaç görev aldığı dizi ve filmler

  • Arka Sokaklar -2017- İlhan Kansu
  • Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar - 2013-2015 - Neşet Baba
  • Pars: Narkoterör - 2008 - Mehdi Kadirgil
  • Yıldızlar Savaşı - 2007 - Macit
  • Yağmurdan Sonra - 2006 - Enki Ziya Alan
  • Hayat Bilgisi - 2003-2006 - Hidayet Hoca
  • Kurtlar Vadisi - 2003-2005 - Kılıç
  • Kibar Ana - 2002 - Feyzullah
  • Yapayalnız - 2001
  • Vay Anam Vay - 2001-2002 - Feyzullah
  • Bana Babamı Anlat - 2000 -Şah
  • Mercan Kolye - 1998 -Seyfi
  • Yangın Ayşe - 1997 -Temel
  • Gözlerinde Son Gece - 1996
  • Özlem, Düne... Bugüne... Yarına... - 1995
  • Vur Hançerini Kadınım - 1987
  • Kuruluş / Osmancık - 1987 - Selçuklu Beyi Alişar
  • Ağıt - 1971

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 16:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvRamoYeni OyuncuYıldırımAtilla OlgaçKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!

Popüler Haberler

Leyla Hanım filminin oyuncuları belli oldu mu ?
2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 yılında öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 kaç öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri
ALES sonuçları ne zaman açıklanır, sınav sonuçlar için tarih belli mi?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
Masum 337. Bölüm bölüm fragmanı ve 22 Şubat 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Survivor 34.Bölüm fragmanı 1 Nisan Çarşamba 2020
Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılacak?
E-okul karne notları nasıl bakılır?
Kimse Bilmez 13 Ağustos Salı neden yok? Neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
2019 yılı Fed toplantı tarihleri ne zaman? FOMC toplantı kararları ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirirse piyasaları nasıl etkiler?
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021
Kardeşlerim dizisi ne kadar izlendi?
Kimler gelir vergisi mükellefidir? 2021 Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken'in hayatı!
Yemin 309. bölüm fragmanı 5 Şubat 2021 Cumartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.