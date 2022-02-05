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Atılgan Gümüş Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosundan ayrılıyor mu? Melik Tekiş ölüyor mu?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Melik Tekiş karakteri ölecek mi? Sultan Melikşah kardeşi Melik Tekiş'i öldürecek mi? oyuncu Atılgan Gümüş Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrılıyor mu? TRT 1 ekranlarının sevilen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Melik Tekiş karakterinin ölüp ölmeyeceği dizinin izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:38
Atılgan Gümüş Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosundan ayrılıyor mu? Melik Tekiş ölüyor mu?
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TRT 1 ekranlarında 29 Mart günü ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 2. Bölümünde Melik Tekiş ile Sultan Melikşah’ın karşı karşıya gelmesinden dolayı herkes Melik Tekiş’in ölüp ölmeyeceğini merakla araştırıyor. Sultan Melikşah’ın askerlerinin çoğunlukta olmasına rağmen Sultan Melikşah kimseye bir şey olmasın diye Melik Tekiş ile teke tek kılıç mücadelesine çıktı. Yapılan kılıç mücadelesini kazanan Sultan Melikşah oldu ancak Melik Tekiş ölmeden önce abisinden af diledi ve hatasını artık anladığını her şeyden vaz geçtiğini söyledi.

Sultan Melikşah kardeşi Melik Tekiş’i affedecek mi? Melik Tekiş ölüyor mu?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Melik Tekiş’in ölüp ölmeyeceği herkes tarafından merakla araştırılıyor. Bu sorunun cevabı elbette hayır olacak. Çünkü Melik Tekiş ölmeyecek bu sebeple gerçek tarihte de yer alan tarih kitaplarında yer verilen bu olayda Nişabur bölgesinde karşı karşıya gelen iki ordudan Sultan Melikşah’ın ordusu bariz bir şekilde üstünlük sağladığı için Melik Tekiş teslim olmayı kabul etmeyecek fakat Sultan Melikşah, Melik Tekiş’e son kez şans tanıyarak kardeş katili olmak istemeyecektir.

Atılgan Gümüş Uyanış Büyük Selçuklu’dan ayrılıyor mu?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Melik Tekiş’i canlandıran oyuncu Atılgan Gümüş diziden ayrılmayacak . Bunun yanı sıra Atılgan Gümüş, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile sezon sonuna kadar sözleşme yaparak sezonu tamamlayacak ancak herhangi bir hastalık durumu söz konusu olmazsa Melik Tekiş, pek çok isyana ön ayak olacak ve ortalığı karıştıracaktır. Melikşah’In Musul seferi sırasında yeniden isyan hareketine başlayan Melik Tekiş’i bu sefer affetmeyecek olsan Sultan Melikşah onun gözüne mil çektirecek ve bu tehlikeyi ortadan kaldıracak hem de kardeş katili olma yoluna girmeyecektir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:38
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Uyanış Büyük Selçuklu Melik TekişTrt 1Sultan MelikşahAtılgan Gümüş
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