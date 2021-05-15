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Ata Demirer yeni filmini duyurdu: Bursa Bülbülü

Oyuncu, komedyen ve müzisyen Ata Demirer, yeni filmini duyurdu. Bursa Bülbülü adından yeni bir film çekeceğini duyuran Demirer, sosyal medya hesabından filmle ilgili ilk paylaşımını yaptı. Demirer’in paylaşımına takipçileri oldukça heyecanlandı. İşte detaylar...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:42
Ata Demirer yeni filmini duyurdu: Bursa Bülbülü
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Ünlü komedyen Ata Demirer, yeni filmi ile ilgili ilk paylaşımını yaptı. Daha önce katıldığı bir programda Bursa Bülbülü adında bir film çekeceğini duyuran Demirer, filmle ilgili sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. Paylaşımına ‘Yeni film, yeni heyecan’ notunu düşen Demirer, takipçilerini bir hayli heyecanlandırdı.

Filmin 1980’li yıllarda geçeceğini duyuran Demirer, bir müzikal filmi olacağını da daha önce açıklamıştı. Bursa’da geçecek olan filmle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Filmin yaz başında biteceği iddia edilirken, ne zaman vizyona gireceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.


Son Güncelleme: 15.05.2021 14:42
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Anahtar Kelimeler:
Ata DemirerBursa Bülbülü
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