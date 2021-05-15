Ata Demirer yeni filmini duyurdu: Bursa Bülbülü

Ünlü komedyen, yeni filmi ile ilgili ilk paylaşımını yaptı. Daha önce katıldığı bir programdaadında bir film çekeceğini duyuran Demirer, filmle ilgili sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. Paylaşımına ‘Yeni film, yeni heyecan’ notunu düşen Demirer, takipçilerini bir hayli heyecanlandırdı.

Filmin 1980’li yıllarda geçeceğini duyuran Demirer, bir müzikal filmi olacağını da daha önce açıklamıştı. Bursa’da geçecek olan filmle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Filmin yaz başında biteceği iddia edilirken, ne zaman vizyona gireceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.