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Asuman'la Sevgili Dünürüm başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası

Asuman'la Sevgili Dünürüm başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 17 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak, konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 17:50
Asuman'la Sevgili Dünürüm başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
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Asuman’la Sevgili Dünürüm programı Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. İlk tanıtımı ekranlara gelen program yemek yarışması formatında olacak. Asuman Krause’nin eğlenceli sunumuyla ekranlara gelecek yarışma ile ilgili merak edilenler ortaya çıktı.

Asuman’la Sevgili Dünürüm programı formatı ne?

Kaynana – gelin formatlarına yönelik ilginin artış göstermesi nedeniyle Show TV ekranlarında benzer bir format yayınlanacak. Gelinlerin menüyü belirleyeceği programda dünürler yemeklerini yaparak hünerlerini sergileyecek. En iyi yemeği yapan ve sofrayı donatanlar ise günün birincisi olabilecek.

Asuman’la Sevgili Dünürüm başvuru formu ve yarışma katılım şartları

Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışmasına katılım sağlayabilmek için özel şart aranmamaktadır. Aynı aileden en az iki kişinin katılabileceği programda dünürlerin birbirleriyle anlaşması da gerekir. Yarışmaya katılabilmek için Show TV resmi web sayfasında bulunan başvuru formunu doğru bilgilerle doldurmanız gerekmektedir.

Asuman’la Sevgili Dünürüm programı ne zaman başlayacak?


Hazırlık ve başvuru süreci devam eden yarışma programının Eylül başı itibariyle ekranlarda olması planlanıyor.

Asuman'la Sevgili Dünürüm program başvuruları https://www.showtv.com.tr/basvuru/asumanla-sevgili-dunurum adresinden yapılabilmektedir.

Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışma sunucusu Asuman Krause kimdir?

1 Mart 1976 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Asuman Krause, 1998 yılında Türkiye ikinci güzeli seçilmiştir. Henüz ilkokul 1. sınıftayken Berlin’den Ankara’ya taşınan Krause, Almanya’ya da sık sık git gel yaptı. Uzun boylu Krause, Almanya genç milli basketbol takımına girmesine rağmen 1993 yılında İzmir’e yerleşmiştir. Lise yıllarını Bodrum’da geçiren Krause akabinde Alanya’ya yerleşti.

2004’te Yaz Sabahı programını sunan Krause, Show TV’de Wipeout yarışma sunuculuğunu üstlenmiştir.

Asuman'la Sevgili Dünürüm program başvuruları WhatsApp başvuru hattı: 0535 927 73 77



Son Güncelleme: 17.10.2020 17:50
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