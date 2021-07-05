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Asuman Dabak Leyla ile Mecnun’a döndü

Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Leyla ile Mecnun dizisinde usta oyuncu Asuman Dabah dahil oldu. Dizinin eski sezonlarında da yer alan Asuman Dabak dizide İskender’in eşi Pakize rolünü canlandırıyordu.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:57
Asuman Dabak Leyla ile Mecnun’a döndü
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TRT 1 ekranlarından 2011-2014 yılları arasında yayınlanan yayınlandığı dönem izleyicilerden tam not alan Leyla ile Mecnun dizisi ekranlara dönüyor. 8 yıl sonra ekranlara dönen diziye son olarak Asuman Dabak dahil oldu.

Asuman Dabak dizinin ilk sezonlarında İskender’in eşi Pakize rolünü canlandırmış ilerleyen bölümlerde diziden ayrılmıştı.

Yeni bölümleriyle Exxen platformunda yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde Asuman Dabak da yer alacak. Dizinin görüntü yönetmeni Barbaros Engin sosyal medya hesabından Asuman Dabak’ın da olduğu diziden bir kareyi paylaşarak iddiaları doğruladı.


Son Güncelleme: 05.07.2021 15:57
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Anahtar Kelimeler:
Asuman DabakLeyla Ile Mecnun
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