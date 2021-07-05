Asuman Dabak Leyla ile Mecnun’a döndü

TRT 1 ekranlarından 2011-2014 yılları arasında yayınlanan yayınlandığı dönem izleyicilerden tam not alan Leyla ile Mecnun dizisi ekranlara dönüyor. 8 yıl sonra ekranlara dönen diziye son olarak Asuman Dabak dahil oldu.

Asuman Dabak dizinin ilk sezonlarında İskender’in eşi Pakize rolünü canlandırmış ilerleyen bölümlerde diziden ayrılmıştı.

Yeni bölümleriyle Exxen platformunda yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde Asuman Dabak da yer alacak. Dizinin görüntü yönetmeni Barbaros Engin sosyal medya hesabından Asuman Dabak’ın da olduğu diziden bir kareyi paylaşarak iddiaları doğruladı.