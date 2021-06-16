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Aslı İşler kimdir? Nerelidir? Aslı İşler nerede oturuyor?

Rol aldığı diziler de dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Aslı İşler, merak konusu olmaya devam ediyor. Bir zamanlar Kenan Doğulu ve Beren Saat'in arasına girdiği haberleri ile gündem olan güzel oyuncu, bu haberleri yalanlamış ve doğru olmadığını öne sürmüştü. Güzel oyuncu rol aldığı dizilerde başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Aslı İşler ile ilgili detaylı bilgileri sizler için haberimizde sunduk.

16 Haziran 2021 Çarşamba 22:00
Aslı İşler kimdir? Nerelidir? Aslı İşler nerede oturuyor?
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Aslı İşler kimdir?

1993 yılında İstanbul’da doğan oyuncu 28 yaşındadır 1.70 boyunda ve 51 kilodur. Birden fazla reklam filminde oynamıştır. İstanbul’da doğan oyuncunun aslen nereli olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ortaokul yıllarında tiyatro ile ilgilenmeye başlamış ve okulun tiyatro kulübünde yer almıştır. Tiyatro da Lady Machbeth rolü ile tiyatroya daha fazla hayranlık kazanmış ve ileride oyuncu olmaya karar vermiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır. Haliç Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünde okumuştur. Bunun yanı sıra Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de yer alan güzel oyuncu,adından söz ettirmeyi başarmıştır. 

Son zamanlarda Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun arasını açtığı gerekçesiyle magazin haberlerine konu olmuştur. Fakat bu konu ile ilgili asılsız haber olduğunu söyleyerek hakkında çıkan dedikoduları yalanlamıştır. 

Yer aldığı diziler 

Bir İstanbul Masalı

 Kampüsistan (Konuk Oyuncu)

Acemi Cadı

Muhteşem Yüzyıl : Kösem 


Son Güncelleme: 16.06.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
Aslı İşlerOyuncu
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