Aslı İnandık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aslı İnandık hakkında bilgiler

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür adlı şov programındaki rolüyle ünlenen ve sosyal medyada çektiği videolarla adından söz ettiren oyuncu Aslı İnandık, yer aldığı programın yanı sıra ‘Aslı Gibidir’ adlı sinema filmiyle popülerliğini artırmıştır.

Aslı İnandık kimdir?

Aslı İnandık, 1989 yılında Ankara’da doğmuştur. İkizler burcu olan oyuncu 162 cm boyunda ve 57 kilogram ağırlığındadır.

Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nden mezun olan oyuncu, üniversite eğitimini önce Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği ve sonra Ankara Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümlerinde tamamlamıştır.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabında çektiği komik videolarla ünlenmiş ve aynı zamanda profesyonel olarak piyano ve çello çalmaktadır. Oyunculuk kariyerine Yalan Dünya dizisiyle başlayan oyucu daha sonra Yıldızlar Şahidim ve Benim Tatlı Yalanım dizilerinde rol almıştır. Aslı İnandık’ın aynı zamanda ‘Aslı Gibidir’ adında bir sinema filmi bulunmaktadır.

2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu menajer Ahad Kazmaz ile dünya evine girmiştir.