Aslı Enver Sen Yaşamaya Bak filminde!

Ekranların başarılı, genç ve güzel oyuncusu Aslı Enver, Sen Yaşamaya Bak filmi ile Netflix ekranlarına gelmek için hazırlanıyor. 2021 sezonunda gelecek film şimdiden Enver hayranları için merak konusu oldu. Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

TAFF Pictures'in yapımını üstlendiği filmde yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç oturacak. Yapım şirketi dijital alanda yayınlanmasını uygun görerek Netflix ile anlaşma sağladı.

Filmin başrollerinde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu yer alacak. İkili kamera karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Yeni proje Enver ve Urgancıoğlu'nun hayranları tarafından en çok merak edilen konulardan biri oldu. Sosyal medya üzerinde en fazla araştırma yapılan bu film, şimdiden izleyicisi yayınlacağı günü iple çekiyor.

İki oyuncuda birbirinden yetenekli ve ekrana yakışıyor. Kaliteli oyuncuların filmde yer almasıyla filmden beklentiler oldukça yükselmiş durumdadır. Önümüzdeki sezonda filmin yayınlanacağı haberi şimdiden film severleri heyecanlandırdı. Senaryo hakkında bir bilgi olmadığı için netleştiği zaman siz kıymetli okuyucularımız ile paylaşacağız.

Aslı Enver kim?

1984 Londra doğumludur. Ailesinin yönlendirmesiyle birlikte tiyatroyaya duyduğu ilgi sayesinde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Pera Güzel Sanatlar Lisesini bitirdikten sonra Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Trt'de bir sitcomla kariyer basamaklarını tırmanırken asıl atlayışı Kavak Yelleri dizisi ile olmuştur. O günden itibaren ekranlarda en çok sevilen ve en çok aranan yüz olmuştur. Birçok film, dizi ve reklamda rol almıştır. İstanbullu Gelin dizisi ile de gündeme bomba gibi oturmuştur. Oyunculuğu oldukça beğenildiği için birçok yerde rol almaya devam ediyor. En son Babil dizisinde rol aldı.

Kaan Urgancıoğlu kim?

1981 İzmir doğumludur. Marmara Üniversitesinden mezun olmuştur. New York'da oyunculuk üzerine eğitim alarak ilk dizisi Kampüsistan ile gönüllerde yerini almıştır. Başarılı ve yakışıklı oyuncu Kara Sevda dizisi ile de tanınırlığını ortaya koyarak performansıyla konuşulan isimlerden biri olmuştur.