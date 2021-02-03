Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli dizisi yakında TRT 1'de

Tekden Film tarafından TRT 1’e yeni bir dizi daha!

Diriliş Ertuğrul dizisiyle dizi alanına iddialı bir şekilde adım atan ve yakaladığı başarıyı: Yunus Emre ile sürdüren Tekden Film, tekrardan TRT 1 için ismi 'Aşkın Yolculuğu:şeklinde planlanan, yönetmenliğini Kamil Aydın’ın üstlendiği yeni bir dizinin hazırlıklarına başladı.

Oyuncu kadrosunda henüz kimlerin yer alacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmayan dizinin çekimleri Mart’ta başlayacak.

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