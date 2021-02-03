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Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli dizisi yakında TRT 1'de

TRT 1 kanalına yeni bir dizi daha ekleniyor. Yakın zamanda ekranlarda olacağı düşünülen "Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli" dizisinin yapımcılığını Tekden Film, yönetmenliğini ise Kamil Aydın'ın yapacağı bildirildi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 01:59
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli dizisi yakında TRT 1'de
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Tekden Film tarafından TRT 1’e yeni bir dizi daha!

Diriliş Ertuğrul dizisiyle dizi alanına iddialı bir şekilde adım atan ve yakaladığı başarıyı Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre ile sürdüren Tekden Film, tekrardan TRT 1 için ismi 'Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli şeklinde planlanan, yönetmenliğini Kamil Aydın’ın üstlendiği yeni bir dizinin hazırlıklarına başladı.

Oyuncu kadrosunda henüz kimlerin yer alacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmayan dizinin çekimleri Mart’ta başlayacak.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli yakında TRT 1 ekranlarında!



Son Güncelleme: 03.02.2021 01:59
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Aşkın YolculuğuHacıBayramVeliDizi
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