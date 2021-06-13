Aşkın Tarifi Naz kimdir, gerçek adı nedir? Serra Arıtürk hakkında bilgiler

Kanal D'nin yaz sezonu dizisi Aşkın Tarifi ekranlara bomba gibi geliyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile değişik bir dizi olacağı fragmanından belli oldu. Şimdiden dizinin izleyici kitlesi oluştu.

Dizide Naz karakterini canlandıracak olan oyuncu Serra Arıtürk'tür.

7 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelecek olan dizide Naz Soyluer olarak hayat verecek. Zengin bir ailenin kızını canlandıracak.

Fransız kültürüyle büyüyen Naz, Fransa'da Gastronomi eğitimi almıştır. Ailenin zenginliğini kullanmak yerine kendi ayakları üzerinde durmak isteyen genç ve başarılı bir kadını yansıtacak. Dışarıdan bakıldığında kuralları olan despot birine benzese de aslında içinde pamuk kadar yumuşak bir karakteri ekrana getirecek.

Serra Arıtürk 1998 İstanbul'da gözlerini dünyaya açtı. Müziğe ilgisi 7 yaşındayken başladı ve gitar çalmayı öğrendi. Boğaziçi caz korosundadır. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde eğitim görmeye devam ediyor.

Kendi bestelediği ve singleleri olan biridir.

Dizide Kadir Doğulu ile başrolleri paylaşarak aşkın mutfakta geçen romantik ve bir o kadar komik sahnelerini izleyeceğiz.

Fragmanıyla çok ses getiren dizi yakında Kanal D ekranlarında olacak. Aşkın Tarifi dizisi fragmanı izle!