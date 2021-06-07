Aşkın Tarifi Fırat Karasu Kimdir? Yaşı Dizileri

Kanal D’nin yeni yapımı Aşkın Tarifi dizisindeki karakterlerin başında gelen Fırat Karasu karakteri içten ve gözü pek bir karakter. Antep doğumlu olan Fırat, erdemli ve dediğini yapan bir kimliğe sahip. Karakterin özellikleri arasında kızdığı zaman gözünün başka hiçbir şeyi görmemesi de yer alıyor. Bunlarla birlikte ani kararlar alan bir yapıya sahip olan Fırat, işin tamamında mücadele edebilecek bir yapıya sahip.

Karaktere hayat verecek olan oyuncu

Her zaman önce sevdiği insanlara öncelik veren karakterin en önemli vazgeçilmezi yemek yapmaktır. Kebap yapmayı Antep’te çıraklık yaparken öğrenmiş. Fakat daha sonra okumak amacıyla geldiği İstanbul’da farklı bir coğrafyanın mutfağı ile ilgilenen Fırat bu mutfak hakkında eğitimler alıp adı olan şeflerle de çalışmış.

Dizide Fırat Karasu karakterine hayat verecek oyuncu olan Neslihan Atagül Doğulu’nun eşi Kadir Doğulu en son “Vuslat” dizisinde ekranlarda olmuştur. 19 Nisan 1982 tarihinde Mersin şehrinde doğan oyuncu ilk olarak “Küçük Sırlar” dizisinde tanınmış olup, daha sonra “Fatih Harbiye” dizisinde Macit karakterini canlandırmış.