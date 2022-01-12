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Aşkın Tarifi dizisindeki Gülendam kimdir?

Kanal D izleyicilerine yeni dizi geldi. Pazartesi ekranlara gelecek yeni dizi Aşkın Tarifi fragmanıyla beğenileri topladı. Oyuncu kadrosundaki merakların çoğalması ile Aşkın Tarifi Gülendam kim soruları sıkça sorulmaya başladı. Yeni dizi olan Aşkın Tarifi hakkında merak edilenler haberimizde

12 Ocak 2022 Çarşamba 09:18
Aşkın Tarifi dizisindeki Gülendam kimdir?
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Aşkın Tarifi dizisinde yapımcılığını üstlenen NTC Medya yapım adını bir diziyle daha duyurdu. Aşkın Tarifi dizisin pazartesi günü seyircilerle buluşacak. Gülendam karakterinin merak konusu olmasıyla dikkat çeken kişi oldu. Gülendam suyuna gidilirse pamuk şeker fakat kızınca tam tersi hal alıyor.  Gülendam’ı kızdıran kişilerin zorluklar çekeceği de aşikar.

Gülendam gerçek adı Ümmü Putgül Aşkın Tarifi dizisinde yer aldı. Birçok dizi de yer alan yetenekli oyuncu en son projesi  ‘Bir Annenin Günahı’ dizisinde Neriman karakterini canlandırdı. Geçtiğimiz yıllarda Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan Avlu dizisinde de Dudu karakterine hayat verdi. Şimdiki hazırlıkları ise Kanal D ekranlarında pazartesi yayınlanacak Aşkın Tarifi için devam ediyor.

Ümmü Putgül kimdir?

Ocak ayında Muğla’da dünyaya gelen Putgül, eğitim hayatında oyunculuk üzerine devam etti. Eskişehir Üniversitesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimleri için İngiltere’ye gitti. Eğitimler için uzun süre ülke ülke gezdi.

Oyunculuk ile buluşması 2015 yılında ‘’iftarlık Gazoz’’ adlı sineme filminde Gülizar karakteriyle oldu. Daha sonrasında ise ‘’Saf’’ isimli film ile devam etti. Ekranlara gelmesi ise Avlu dizisiyle oldu.


Son Güncelleme: 12.01.2022 09:18
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Anahtar Kelimeler:
Aşkın Tarifi GülendamYeni Dii Aşkın Tarifi
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