Aşkın Tarifi dizisinde Taylan karakteri kimdir? Gerçek adı ne?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Aşkın Tarifi’nin oyuncuları sık sık merak edilmektedir. Bugün değineceğimiz karakterimiz ise kendini Doktor Aşk olarak tanıtan Taylan Günebakan karakterimiz olacak. Aşk muhabbeti açıldığında ilk akla gelen Taylan, hırslı kişiliği ve karşı tarafa olan ilgisizliği ile can yakmaktadır.

Çevresinde yer alan insanlarla kolayca konuşabilen Taylan’ın manipüle edici bir kişiliği bulunuyor. İlişki koçluğu yapan Taylan, para kazandıkça daha çok para istemekte ve bu nedenden dolayı yanlış yapmaya başlar. Kendisi Naz Soyluer ile birliktelik yaşamaktadır. Lakin Fırat’ın canını acıtmasından dolayı Fırat ile en büyük düşman haline gelmiştir. Fırat, Doktor Aşk’ın birliktelik yaşadığı Naz’ı alarak aynı acıyı onun da yaşamasını ister.

Aşkın Tarifi adlı dizide yer alan Taylan karakteri gerçekte kim?

Taylan karakterinecan vermekte. Kendisini en son ekranlarda canlandırdığı Uygar karakteri ile Masumlar Apartmanında görmüştük. 1984 senesinin eylül ayında dünyaya gelen oyuncumuz Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Kendisi oyunculuk üzerine aldığı eğitimleri başarı ile tamamlamıştır.

Fox TV ekranlarına gelen Bir Aile Hikayesi adlı dizide yer almış burada Erdem karakterini canlandırmıştır. Kendisi ek olarak Seviyor Sevmiyor adlı yapımda da bulunmuştur.

“Badem Şekeri” adlı sinema filmiyle bu serinin başrolünde bulunmuş ve bir doktoru canlandırmıştır. Kendisi en son ekranlara Masumlar Apartmanı dizisi ile gelirken burada canlandırdığı Uygar karakteri ile büyük beğeni toplamıştır.