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Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk arasındaki aşk iddialarının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı

Kanal D’de yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk arasındaki aşk iddialarının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar…

24 Temmuz 2021 Cumartesi 23:13
Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk arasındaki aşk iddialarının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı
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Yaz mevsimine damga vuran dizilerden birisi olan Aşkın Tarifi’nin oyuncuları, birbirleri ile olan ilişkileri nedeniyle gündemde kalmaya devam ediyor. Dizinin yakışıklı başrolü Kadir Doğulu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı son gönderi hayranlarını oldukça şaşırttı.

Yaz mevsiminin klasiği olan aşk dizileri bu yaz da yerini aldı. Aşkın Tarifi, bu diziler arasından oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesi ile sıyrılmayı başardı. Oyunculuk kariyerinde bir ilki yaşayan Serra Arıtürk ile ekranların beğenilen isimlerinden Kadir Doğulu arasındaki uyum hayranlarını sevindirdi. Fakat ikili birbirlerine olan samimiyetlerini fazla arttırınca aşk iddiaları ortaya çıktı.

Yeni Bir Aşk mı Başlıyor?

Aşkın Tarifi, başlangıcını güzel bir şekilde yapamamış olsa da son haftalarda reyting anlamında zirveye oynamaya başladı. Kimilerine göre başrol oyuncularının set paylaşımlarının bunda etkisi oldukça büyük.  Fakat geçen günlerde ortaya atılan görüntüler, aşk iddialarının iyice güçlenmesine sebep oldu.

Paylaşılan videoda birbirlerine şarkı söyleyen Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün bu iddialara ne gibi bir yanıt vereceği şimdiden merak ediliyor.

 

 


Son Güncelleme: 24.07.2021 23:13
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Anahtar Kelimeler:
Serra ArıtürkKadir DoğuluAşkın TarifiKanal D
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