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Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncuları

Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kimler? Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlayacak? Aşkın Tarifi dizisinin konusu ne? Yeni sezonda ekranlarda yer alacağı duyurulan Aşkın Tarifi adlı dizi hakkındaki detaylar diziseverler tarafından merakla araştırılıyor.

12 Mart 2021 Cuma 22:27
Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncuları
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Kanal D ekranlarında yeni sezonda bir dizi daha izleyenlerle buluşuyor. Yaz sezonuna girmek üzereyken kanallardaki dram dizileri araya girerken iç açan yaz dizileri hazırlıkları başladı. Onlardan biride Aşkın Tarifi olacak. Herkes yeni dizi olacak olan Aşkın Tarifi dizisinin oyuncularını ve konusunu merakla araştırıyor.

Kanal D’nin yaz dizisi Aşkın Tarifi için start verildi. Dizinin başrol oyuncusu da belli oldu. NTC Medya imzalı dizi Aşkın Tarifi’nin erkek başrolü Kadir Doğulu oldu. Aşkın Tarifi dizisinde başrol oyuncusu olarak rol alacak olan Kadir Doğulu uzun bir aranın ardından ilk kez romantik komedi dizisiyle ekranlara gelecek. Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat adlı dizide rol alarak kamera karşısına geçmişti. Aşkın Tarifi adlı dizinin Fırat adlı karakterini canlandıracak olan Kadir Doğulu, Fırat’ın hikayesinden oldukça etkilendiğini belirtti.

Kadir Doğulu imzaları atarken “Kanal D ve NTC Medya ile böyle güzel bir projede bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Çekimlerin başlamasını heyecanla bekliyorum” dedi. Aşkın Tarifi adlı yeni dizinin yönetmenliğini Deniz Koloş yaparken senaryoyu kaleme alan isimler ise Doruk Erengül ile Leyla Oter olacak. Aşkın Tarifi adlı yeni dizinin konusu ve oyuncuları hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.



Son Güncelleme: 12.03.2021 22:27
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Aşkın TarifiAşkın Tarifi DizisiAşkın Tarifi OyuncularıKanal DNTC MedyaYeni DiziRomantik Komedi
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