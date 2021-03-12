Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncuları

Kanal D ekranlarında yeni sezonda bir dizi daha izleyenlerle buluşuyor. Yaz sezonuna girmek üzereyken kanallardaki dram dizileri araya girerken iç açan yaz dizileri hazırlıkları başladı. Onlardan biride Aşkın Tarifi olacak. Herkes yeni dizi olacak olan Aşkın Tarifi dizisinin oyuncularını ve konusunu merakla araştırıyor.

Kanal D’nin yaz dizisi Aşkın Tarifi için start verildi. Dizinin başrol oyuncusu da belli oldu.imzalı dizi Aşkın Tarifi’nin erkek başrolü Kadir Doğulu oldu. Aşkın Tarifi dizisinde başrol oyuncusu olarak rol alacak olan Kadir Doğulu uzun bir aranın ardından ilk kezdizisiyle ekranlara gelecek. Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat adlı dizide rol alarak kamera karşısına geçmişti. Aşkın Tarifi adlı dizinin Fırat adlı karakterini canlandıracak olan Kadir Doğulu, Fırat’ın hikayesinden oldukça etkilendiğini belirtti.

Kadir Doğulu imzaları atarken “Kanal D ve NTC Medya ile böyle güzel bir projede bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Çekimlerin başlamasını heyecanla bekliyorum” dedi. Aşkın Tarifi adlı yeni dizinin yönetmenliğini Deniz Koloş yaparken senaryoyu kaleme alan isimler ise Doruk Erengül ile Leyla Oter olacak. Aşkın Tarifi adlı yeni dizinin konusu ve oyuncuları hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.