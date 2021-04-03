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Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D ekranlarında yeni başlayacak olan dizi herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Aşkın Tarifi, yaz dizisi olarak karşımıza çıkacak. Romantik komedi olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Aşkın Tarifi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde..

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:49
Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Aşkın Tarifi dizisi konusu ne? 

Kanal D ekranlarında başlayacak olan dizi, NTC medya imzalı olarak karşımıza çıkacak. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu seyirciler tarafından merak ediliyor. Sezon dizileri sezon finali yaptığı zaman Aşkın Tarifi dizisi ekranlara gelmeye başlayacak. Dizinin 1 Haziran tarihinde yayınlanmaya başlayacağı söylenmektedir. 

Aşkın Tarifi oyuncu kadrosu 

Yeni dizinin erkek başrol oyuncusu Kadir Doğulu olarak belirlendi. Uzun bir süreden sonra romantik komedi yapımıyla karşımıza çıkacak olan Kadir Doğulu, Aşkın Tarifi dizisi ile ekranlara dönecek. Oyuncu TRT1’de yayınlanan Vuslat dizisi ile en son karşımıza çıkmıştı. Kadir Doğulu şimdi ise bu dizide Fırat karakterine hayat verecek. 



Son Güncelleme: 03.04.2021 16:11
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Anahtar Kelimeler:
Aşkın TarifiKanal DDiziKadir Doğulu
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