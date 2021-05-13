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Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Aşkın Tarifi fragmanı yayınlandı. Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı dizi ne zaman ekrana gelecek? Dizinin konusu aşk ve yemek yapma sanatıyla alakalı olurken, usta oyuncuların kadroda yer alması gözden kaçmadı. Dizinin fragmanını siz değerli okuyucularımız için haberimizde paylaşıyoruz..

13 Mayıs 2021 Perşembe 00:21
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
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Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Fransız mutfağında uzman olarak Gaziantepli bir şefi oynayacağı belli olan Kadir Doğulu, uzun bir aradan sonra ekranlara döndü. 

Aşkın Tarifi fragmanını izle!

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrollerini oynadığı dizi kadrosunda Cem Davran, Yasemin Baştan, Alper Saldıran, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Onur Yakıcı, Atakan Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan gibi ünlü oyuncular oynayacak.

İlk bölümü 7 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. 

Dizinin konusu ise kebap ustası olan Fırat, kaderini değiştiren yaşam koçu Aşk'a dersini vermek için elinden geleni yapacak. Fırat'ın dersini vereceği düşüncesiyle hareket ettiği durumda ise onu bambaşka bir dünya bekler. 

Geçmişte çok iyi bir aşçı olan Fırat, gireceği restoranın sahibiyle aşkı yeniden tadacak. Farklı lezzetlerin farklı tatların birleştiği çatıda aşk yeniden canlanacak. Yeniden birçok tarifi düzenleyerek güzel sonuçlar ortaya çıkaracak şef, dünyada sadece aşkın tarifinin olmadığını en sonunda anlayacak.

NTC Medya'nın yapımını üstlendiği dizide yönetmen koltuğunda Deniz Koloş otururken, senaristleri ise Leyla Oter ve Doruk Erengül elinden çıkıyor. 


Son Güncelleme: 13.05.2021 00:21
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Anahtar Kelimeler:
Aşkın TarifiKadir DoğuluSerra ArıtürkKanal D
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