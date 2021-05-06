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Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkın Tarifi ne zaman başlıyor? Aşkın Tarifi oyuncuları ve konusu

Aşkın Tarifi isimli dizi çok yakında Kanal D’de yayın hayatına başlayacak. Başrol kadrosunda Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün yer aldığı dizinin ilk tanıtım fragmanı seyirciden büyük ilgi gördü. Aşk, tutku ve gerilimin yer aldığı Aşkın Tarifi dizisinin yayın tarihi ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:54
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkın Tarifi ne zaman başlıyor? Aşkın Tarifi oyuncuları ve konusu
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Kanal D’nin yeni dizisi Aşkın Tarifi’nin ilk fragmanı yayınlandı. Başarılı isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu ve hikayesi ile seyirciyi ekranlara kilitlemeye hazırlanan Aşkın Tarifi dizisi ile ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizin devamında sizi bekliyor.

Aşkın Tarifi dizisi ilk fragman yayınlandı

Aşkın Tarifi dizisinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını ise Birsel Çıkıncı yapıyor. Dizinin senaryosunu yazan isimler ise Leyla Oter ile Doruk Erengül.

Aşkın Tarifi dizisi hangi kanalda, ne zaman başlıyor?

Aşkın Tarifi isimli dizi Haziran ayında Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Aşkın Tarifi dizisinin konusu ne?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderi ile oynayan ünlü yaşam koçu Dr. Aşk’a bir ders vermeyi ister. Fırat’ın öfke ile çıktığı yolculuğu, onu bir Fransız restoranına götürür. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu bu mutfağa tekrardan kavuşurken; restoran sahibi, dünya güzeli Naz Soyluer’in sayesinde de gerçek aşkı ile tanışmış olur. Doğu ile batı mutfaklarını karıştıran, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şok edecek tarif defterinde sadece aşkın tarifinin olmadığının farkına varacaktır.

Tarifi olmayan bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Dr. Aşk’a aşk dersini vermeyi başaracak mı? Yoksa ava giderken avlanmış mı olacak? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek mi, ya da aşkın tarifi var mı?

Aşkın Tarifi isimli dizinin çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?

Aşkın Tarifi isimli dizinin çekimlerinin çoğunluğu Gaziantep ile İstanbul’da olacak.

Aşkın Tarifi isimli dizinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Aşkın Tarifi isimli dizinin oyuncu kadrosunda; Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan'ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer almakta.

Kadir Doğulu (Fırat Karasu karakteri)

Aşkın Tarifi isimli dizinin erkek başrolünün kim olacağı kesinleşti. Aşkın Tarifi isimli dizinin erkek başrol oyuncusu Kadir Doğulu oldu. Kadir Doğulu Aşkın Tarifi isimli dizide Fırat karakterini canlandıracak. 1982 senesinde dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile evlidir ve modacı Kemal Doğulu’nun da kardeşidir. Kadir Doğulu, ilk defa Küçük Sırlar isimli dizi ile ekranlara gelmiş ve ün kazanmıştır. Hande Yener’in Romeo isimli klibinde de yer almıştır. Doğulu bu zamana kadar; Pis Yedili, Fatih Harbiye, Sevdam Alabora, Bana Sevmeyi Anlat, Vuslat ve Jet Sosyete gibi dizi ve filmlerin kadrolarında yer almıştır.

Serra Arıtürk (Fransız şefi Naz Soyluer karakteri)

Güzel oyuncu Serra Arıtürk, Aşkın Tarifi isimli dizinin kadın başrol oyuncusu oldu. Serra Arıtürk Aşkın Tarifi isimli dizide dünya güzeli Fransız Şef Naz Soyluer karakteri ile ekranlara gelecek. Güzel isim Arıtürk, bu zamana kadar dizilerde fazla görülmediği için seyirci tarafından çok merak ediliyor. Serra Arıtürk, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 7 yaşından bu zamana kadar gitar eğitimi almış ve çocukluğundan beri müziğe oldukça ilgi duymuştur. Youtube’dan söylediği şarkılar sayesinde pek çok kişi tarafından tanınmayı başarmıştır. Kendimi Bilmeden, Kimse Yok, Olmazdın isimli single şarkılarını çıkarmıştır.

Yasemin Conka (Sultan karakteri)

Aşkın Tarifi isimli dizide oynayan Yasemin Conka, dizide Fırat’ın teyzesi Sultan karakteri ile ekranlara gelecek. Aşkın Tarifi isimli dizide Sultan karakterini canlandıracak olan Yasemin Conka 1972 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Seksenler isimli dizide canlandırdığı Nazlı rolü ile tanınmıştır. Bu zamana kadar;  İkinci Bahar, Yeditepe Üniversitesi, Gönülçelen ve Seksenler gibi dizi ve filmlerin kadrosunda yer almıştır.

Cem Davran (Hazım karakteri)

Aşkın Tarifi isimli dizinin kadrosunda yer alan Cem Davran, dizide Hazım karakteri ile ekranlara gelecek. Aşkın Tarifi isimli dizide Hazım karakterini canlandıracak oyuncu Cem Davran, 1964 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tiyatro oyunlarında oynayan Cem Davran pek çok dizi ve filmde de oynamıştır. Oyuncu bu zamana kadar; Kahpe Bizans, Ruhsar, Avrupalı, Karakomik Filmler, Yarım Kalan Aşklar gibi pek çok dizi ve filmin kadrosunda yer almıştır.

Alper Saldıran (Taylan karakteri)

Aşkın Tarifi isimli dizinin kadrosunda yer alan Alper Saldıran dizide Taylan karakteri ile ekranlara gelecek. Cem Davran, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu bu zamana kadar; Anadolu Kartalları, Geçmiş Olsun, Kalbim Ege de Kaldı, Aşk ve Gurur, Bir Aile Hikayesi, Jet Sosyete ve Masumlar Apartmanı gibi pek çok dizi ve filmin kadrosunda yer almıştır.

Atakan Yılmaz

1994 yılında dünyaya gelen Atakan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu, Tek Yürek isimli dizide canlandırdığı Oğuzhan rolü ile daha önceden ekranlara gelmiştir. Şimdilerde de Aşkın Tarifi isimli dizi ile ekranlara çıkmaya ve kariyeri adına iyi bir adım atmaya hazırlanıyor.





Son Güncelleme: 06.05.2021 23:54
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