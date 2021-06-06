Aşkım Bahardı filminin konusu nedir? Aşkım Bahardı oyuncu kadrosu

Aşkım Bahardı Fox TV’de 31 Mayıs Pazartesi günü ekranlara geliyor. Emir Khalilzadeh’ın yönetmenliğini üstlendiği Aşkım Bahardı filminde birçok başarılı isim yer alıyor. Aşkım Bahardı filmi oyuncu kadrosunda yer alan isimleri, karakterleri ve filmin konusunu sizler için hazırladık.

Aşkım Bahardı oyuncu kadrosu

Aslı Bekiroğlu-Bahar

Alper Saldıran –Levent

Serkan Kuru –Şeref

Bengi İdil Uras-Selin

Hakan Eksen-Çiroz Kamil

Tuncay Gençkalan-Niyazi

Filmin konusu

Aşkım Bahardı filmi romantik komedi türünde bir film. Bahar ve Levent’in sürekli karşılaşmasıyla başlayan aşkı, mizahi bir dille anlatan filmde Bahar, sürekli başına gelen belalardan kaçan ve her seferinde karşısında Levent’i bulan bir karakter olarak ekranlara geliyor.

Aşkım Bahardı fragmanı