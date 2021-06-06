Aşkım Bahardı filminin konusu nedir? Aşkım Bahardı oyuncu kadrosu

Aşkım Bahardı Fox TV’de 31 Mayıs Pazartesi günü ekranlara geliyor. Emir Khalilzadeh’ın yönetmenliğini üstlendiği Aşkım Bahardı filminde birçok başarılı isim yer alıyor. Aşkım Bahardı filmi oyuncu kadrosunda yer alan isimleri, karakterleri ve filmin konusunu sizler için hazırladık.
Aşkım Bahardı oyuncu kadrosu
Aslı Bekiroğlu-Bahar
Alper Saldıran –Levent
Serkan Kuru –Şeref
Bengi İdil Uras-Selin
Hakan Eksen-Çiroz Kamil
Tuncay Gençkalan-Niyazi
Filmin konusu
Aşkım Bahardı filmi romantik komedi türünde bir film. Bahar ve Levent’in sürekli karşılaşmasıyla başlayan aşkı, mizahi bir dille anlatan filmde Bahar, sürekli başına gelen belalardan kaçan ve her seferinde karşısında Levent’i bulan bir karakter olarak ekranlara geliyor.
Aşkım Bahardı fragmanı
Son Güncelleme: 06.06.2021 18:01