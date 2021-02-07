Aşk ve İsyan filmi konusu ve oyuncuları

Netflix platformunda Aşk ve İsyan (L\'ultimo Paradiso) adlı bir film yayınlandı. 1950’li yıllardaki İtalya’nın anlatıldığı filmde aşk, özgürlük ve tutku konusu işleniyor. Sosyal ve ekonomik sıkıntılar yaşayan halkın zorlu yaşamı izleyici karşısına çıkarken, aynı zamanda yeni bir hayat hayaliyle yaşayan iki gencin aşkı anlatılıyor.
Aşk ve İsyan Filmi konusu
Aşk ve İsyan filmi oyuncu kadrosu
Aşk ve İsyan filminin oyuncu kadrosunda Riccardo Scamarcio, Gaia Bermani Amaral, Antonio Gerardi, Valentina Cervi, Federica Torchetti, Anna Maria de Luca, Lucia Zotti, Nicoletta Carbonara, Donato Placido ve Mimmo Mignemi gibi isimler yer alıyor.
Son Güncelleme: 07.02.2021 22:27