Aşk ve İsyan filmi konusu ve oyuncuları

Netflix platformunda Aşk ve İsyan (L\'ultimo Paradiso) adlı bir film yayınlandı. 1950’li yıllardaki İtalya’nın anlatıldığı filmde aşk, özgürlük ve tutku konusu işleniyor. Sosyal ve ekonomik sıkıntılar yaşayan halkın zorlu yaşamı izleyici karşısına çıkarken, aynı zamanda yeni bir hayat hayaliyle yaşayan iki gencin aşkı anlatılıyor.

Aşk ve İsyan Filmi konusu

Aşk ve İsyan filmi oyuncu kadrosu

İsminden yalnızca aşk filmi gibi gözükse de Aşk ve İsyan filmi farklı temalar üzerinden ilerleyerek birçok noktaya değiniyor. İnsan hayatının yok sayıldığı dönemlerde insanların yaşamları sürdürmenin derdindeyken, bir grup zenginler ise bu insanları mağdur eder. 1950’li yılların İtalya’sının anlatıldığı filmde, hem toplumsal sorunlar hem de iki gencin aşkları anlatılıyor. Film, gerçek olayların uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor.

Aşk ve İsyan filminin oyuncu kadrosunda Riccardo Scamarcio, Gaia Bermani Amaral, Antonio Gerardi, Valentina Cervi, Federica Torchetti, Anna Maria de Luca, Lucia Zotti, Nicoletta Carbonara, Donato Placido ve Mimmo Mignemi gibi isimler yer alıyor.