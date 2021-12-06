Aşk Taktikleri filminin oyuncu kadrosu ?

Haziran ayının sonunda çekimlere başlanması beklenen Aşk Taktikleri filminin detayları duyuruldu İstanbul’da çekimlerine başlanacak filmin bu yılın sonunda yayınlanması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun açıklanmasıyla filmin ana karakterleri de belli oldu. Aşk Taktikleri filminin başrollerini Şükrü Özyıldız ve Demet Özdemir paylaşıyor.

Aşk Taktikleri filmi oyuncu kadrosu

Demet Özdemir

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ön plana çıkan oyuncu bu kez Aşk Taktikleri adlı yapımla ekranlara geliyor. Başarılı oyuncu 1992 yılında Kocaeli’de dünyaya geldi. Oyunculuğa başlamadan önce dansçı olan Özdemir, Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizi ile ilk kez ekranlara geldi. Farklı dizilerde başrolde yer alan Demet Özdemir’in son zamanlarda adını Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile duyurduğu söylenebilir. Şu an Oğuzhan Koç ile sevgili olan Özdemir, 1.70 boyunda ve 56 kilodur. Oyuncu Aşk Taktiklerinde, Aslı karakterine hayat verecek.

Şükrü Özyıldız

1988 yılında İzmir ilinde dünyaya gelen Şükrü Özyıldız İşletme bölümü mezunudur. Kafes Dövüşleri ile ilk kez oyunculuğa adım atan Özyıldız, Tatlı Küçük Yalancılar, Kış Güneşi, Çoban Yıldızı gibi pek çok yapımda yer almıştır. Son olarak Akıncı dizinde izleyici ile buluşan Şükrü Özyıldız Huri Murphy ile birliktedir. Oyuncu 1.91 boyunda ve 82 kilodur. Başrolde yer alan Şükrü Özyıldız, filmde Kerem karakterini canlandıracak.

Özgür Ozan

Arka Sokakların sevilen isimlerinden biri olan Özgür Ozan, Aşk Taktikleri adlı filmde Servet karakterini canlandırıyor.

Yasemin Yazıcı

Filmde Meltem karakterini canlandıracak olan Yasemin Yazıcı, Yasak Aşk, Sevda Ateşi, Son Yaz gibi pek çok yapımda yer almıştır.

Doğukan Polat

Seferin Kızı ile adından söz ettiren Polat, Aşk Taktikleri’nde Emir karakteri ile ekranlara gelecek.

Deniz Baydar

Deniz Baydar ise filmde Cansu karakteri ile yer alacak.

Atakan Çelik

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlü olan sanatçı son zamanlarda sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor. Başarılı sanatçı bu kez Aşk Taktikleri filmi ile izleyici karşısına çıkıyor. Çelik filmde Tuna karakterini canlandıracak.

Hande Yılmaz

Hande Yılmaz filmde Ezgi karakteri ile yer alacak.

