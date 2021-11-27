Aşk Sarhoşu filmi konusu nedir? Aşk Sarhoşu filmi izleyenleri aşk sarhoşu yapacak

Hollywood dünyasının sevilen isimlerinden Anne Hattaway ile Jake Gyllenhaal ikilisinin başrolleri paylaştığı 2011 yapımı Love and Other Drugs (Aşk Sarhoşu) filmi halen izlenen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Filmi izlemeyen insanları aşk sarhoşu yapacağı iddiasını koyan filmin konusu ise yapımla henüz tanışmayan kişilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki Aşk Sarhoşu filmi konusu nedir?

Aşk Sarhoşu Filmi Konusu Nedir?

Bir elektronik satış mağazasında satış görevlisi olarak çalışan Jamie (Jake Gyllenhaal), mağaza şefinin sevgilisiyle yatması sonucunda işinden kovulur. Sonrasında iş arayışlarına başlayan genç adam dünyaca ünlü ilaç şirketi Pfizer’da ilaç satış elemanı olarak iş bulur.

Tasasız bir hayat tarzına sahip olan Jamie, bir hastanede ilaç satışı yaparken Maggie (Anne Hattaway) isimli Parkinson hastası bir kadınla tanışır. Maggie’den etkilenen Jamie’nin ilk baştaki amacı sadece cinsellik olsa da zamanla güzel ve talihsiz kadından duygusal olarak da etkilenmeye başlar.

Daha önce hiç aşık olmayan Jamie bu durumdan korkuyor olsa da Maggie’yi bırakmak istemez. Fakat Maggie, hastalığının er ya da geç birbirlerini ayıracağını düşünür ve Jamie’yi terk eder. Fakat Jamie bu durumu göze alır ve Maggie’ye açılır ve onunla mutlu bir hayat kurar.

Genellikle romantik bir havada geçen Aşk Sarhoşu filmi zaman zaman dram ve komedi unsurlarının katılmasıyla oldukça başarılı bir yapım olarak karşımıza çıkmaktadır. Başarılı filmde bir çok ünlü oyuncu yer almaktadır. İşte o oyuncular:

- Jake Gyllenhaal – Jamie Randall

- Anne Hathaway – Maggir Murdock

- Oliver Platt – Bruce Winston

- Hank Azaria – Dr. Stan

- Josh Gad – Josh Randall

- Gabriel Macht – Trey Hannigan

- Judy Greer – Cindy