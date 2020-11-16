Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Aşk Masalı filmi konusu

i Star TV ekranlarında yayınlanacak. Romantik komedi türündeki film vizyona girdiği dönem çok beğenilmişti. Film beyazperdedeki başarısını televizyon ekranlarında da göstermek istiyor. Filmin başrollerinde Algı Eke ve Emre Kızılırmak yer alırken ikiliye Recep Güneysu, Ayşenil Şamlıoğlu, Hazal Şenel, Ayşen Sezerel, Kıvanç Baran gibi isimler eşlik ediyor.

Filmde Masal patronunun çapkın ve yakışıklı oğlu Akın’a aşıktır. Uzun süren platonik bir aşkın karşısında Akın farkında değildir. Masal hayalinin peşinden koşmak isteyerek bu duruma karşı bir şeyler yapmak ister ve olaylar tamamen kontrolden çıkar.