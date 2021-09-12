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Aşk Mantık İntikam dizisinin reytingleri nasıl, final mi yapacak?

Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam dizisinin reytingleri merak konusu oldu. Birçok izleyici 'Aşk Mantık İntikam dizisinin reytingleri nasıl, final mi yapacak?' sorusunun yanıtı arama başladı. Merak edilen tüm detaylar yazımızda...

12 Eylül 2021 Pazar 22:40
Aşk Mantık İntikam dizisinin reytingleri nasıl, final mi yapacak?
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Yaz sezonunun başarılı yapımlarından olan Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, izleyenlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 12 bölüm yayınlanan dizi reyting sıralamalarında da üst basamaklarda yer alıyor.

Eylül ayında daha çok iddialı!

Romantik komedi dizisi olan Aşk Mantık İntikam, eylül ayında daha çok iddialı bir giriş yaptı. Yeni sezonda fenomen ve popüler olan dizilerin yeniden başlamasıyla yakaladığı başarıyı kaybetmek istemeyen dizide 13.bölümle başarısını arttırmak istiyor.

17 Eylül Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin o günkü rakipleri Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda gibi başarılı yapımlar olacak. Dizinin 17 Eylül günü reyting sıralaması şimdiden merak edilmeye başlandı.


Son Güncelleme: 12.09.2021 22:40
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvAşk Mantık İntikam
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