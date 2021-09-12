Aşk Mantık İntikam dizisinin reytingleri nasıl, final mi yapacak?

Yaz sezonunun başarılı yapımlarından olan Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, izleyenlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 12 bölüm yayınlanan dizi reyting sıralamalarında da üst basamaklarda yer alıyor.

Eylül ayında daha çok iddialı!

Romantik komedi dizisi olan Aşk Mantık İntikam, eylül ayında daha çok iddialı bir giriş yaptı. Yeni sezonda fenomen ve popüler olan dizilerin yeniden başlamasıyla yakaladığı başarıyı kaybetmek istemeyen dizide 13.bölümle başarısını arttırmak istiyor.

17 Eylül Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin o günkü rakipleri Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda gibi başarılı yapımlar olacak. Dizinin 17 Eylül günü reyting sıralaması şimdiden merak edilmeye başlandı.