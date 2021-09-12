Aşk Mantık İntikam dizisinin reytingleri nasıl, final mi yapacak?

Yaz sezonunun başarılı yapımlarından olan Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, izleyenlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 12 bölüm yayınlanan dizi reyting sıralamalarında da üst basamaklarda yer alıyor.
Eylül ayında daha çok iddialı!
17 Eylül Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin o günkü rakipleri Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda gibi başarılı yapımlar olacak. Dizinin 17 Eylül günü reyting sıralaması şimdiden merak edilmeye başlandı.
Son Güncelleme: 12.09.2021 22:40