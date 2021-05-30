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Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu

FOX TV ekranlarında başlayacak olan yaz dizilerinden birisi Aşk Mantık İntikam oyuncuları belli oldu. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Aşk Mantık İntikam dizisi merak edildi. Peki Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? detaylar haberimizde yer almaktadır.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:43
Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu
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FOX TV ekranlarında yayınlanacak yaz dizilerinden birisi olan Aşk Mantık İntikam oyuncuları belli oldu. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Aşk Mantık İntikam dizisinin yapımcılığını Medyapım ve No Dokuz Productions üstlenmektedir. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosunda Birgül Ulusoy, Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel gibi başarılı oyuncular yer almaktadır.

Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu

Burcu Özberk

12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir’de doğan Burcu Özberk Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oluştur. Son olarak Çocukluk dizisinde rol alan Burcu Özberk rol aldığı Afilli Aşk dizisi ile çok sevilmiştir. Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları ve Şahane Damat gibi dizilerde rol almıştır. Burcu Özberk iş adamı Murat Kazancıoğlu ile sevgilidir.

İlhan Şen

19 Aralık 1987 tarihinde Bulgaristan’da doğan İlhan Şen, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunudur. 2008 yılında Best Model yarışmasını kazanan İlhan Şen Şahin Tepesi dizisi ile tanınmıştır. Mehmed Bir Cihan Fatihi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ramo dizilerinde rol alan İlhan Şen, son olarak Seni Çok Bekledim dizisinde yer almıştır. 

Burak Yörük

26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Burak Yörük, Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 4N1K dizisi ile yıldızı parlayan Burak Yörük Ben Onu Çok Bekledim ve Baraj dizilerinde rol almıştır.

Melisa Döngel

1999 yılında İstanbul’da doğan Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde ve Hilal Saral Atölye mezunudur. Elif dizisinde canlandırdığı Melis karakteri ile tanınan Melisa Döngel, Hangimiz Sevmedik, Arka Sokaklar, Aşk Ağlatır, Bizim Hikaye ve Sen Çal Kapımı dizilerinde rol almıştır.   

Birgül Ulusoy

1972 yılında İstanbul’da doğan Birgül Ulusoy, Kırgın Çiçekler, Küçük Gelin, O Hayat Benim ve Aşk ve Mavi dizilerinde rol almıştır.


Son Güncelleme: 30.05.2021 19:43
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