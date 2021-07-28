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Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Melisa Döngel'in şaşırtan görüntüsü

Son günlerde sıklıkla haberlerde adını duyuran Melisa Döngel’in yaptığı son hareket herkesi şaşırttı. FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşan Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Döngel sosyal medya üzerinden paylaşımı merak konusu oldu. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:13
Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Melisa Döngel'in şaşırtan görüntüsü
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Ekranlarla 2016 yılında buluşan oyuncu Melisa Döngel’in ilk deneyimi Hangimiz Sevmedik ki dizisi oldu. Sevtap rolüne can veren Döngel aynı zaman da Arka Sokaklar dizisinde de kendini gösterdi. gün geçtikçe hayran kitlesi çoğalan güzel oyuncunun deneyimleri ve başarıları artarak devam ediyor. Son olarak FOX TV ekranlarında yeni başlayan Aşk Mantık İntikam dizisiyle de büyük bir çıkış sağladı. Son günlerce gündeme geldiği hayat hikayesi sonrasında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım da çok konuşuldu.

Genç oyuncu geçmişinde yaşadıklarını çekinmeden herkesle paylaştı. Babası tarafından yaşadığı olayların üstesinden gelmeye çalıştığını ve bunu başardığını da dile getirdi. Melisa Döngel anlattıklarının ardından meslektaşları ve hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Yaşadıklarını çekinmeden anlatan Döngel sosyal medya üzerinden de gündemde yerini aldı.

Rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin setine hazırlık yaparken yaşadığı keyifli anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşılan videoda Döngel’in dudakları ise dikkatleri çekti. Dudağı üzerinde çıkan uçuğu çekinmeden ifşa eden Döngel kendisini her haliyle paylaşmaya devam ettiğini gösterdi.


Son Güncelleme: 28.07.2021 15:13
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Melisa Döngel Son HaliMelisa Döngelin Sosyal Medya Paylaşımı
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