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Aşk Mantık İntikam dizisi hakkında merak edilenler

Birçok dizinin sezon finaline girmesi ile yaz dizileri gündeme geldi. Bu dizilerden biri olan Aşk Mantık İntikam fragmanı ile seyircilerin beğenisi topladı. Yaz aylarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alacak olan Aşk Mantık İntikam dizisi kısa zaman içerisinde seyirciler ile buluşacaktır. Dizi hakkında merak edilenler detayları ile haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Aşk Mantık İntikam dizisi hakkında merak edilenler
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30 Mayıs günü fragmanı yayınlanan dizi FOX TV ekranlarında seyirciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ile de beğenileri topladı. Başrolde Melisa Döngel, Burcu Özberk, Burak Yörük ve İlhan Şen gibi yetenekli isimler yer almaktadır. Dizinin çekimleri ise İstanbul’da başlamıştır. Sabit yerde çekilmeyen dizide birçok yer de görülmektedir. Balat ve Beykoz gibi semtlerde çekimleri devam eden Aşk Mantık İntikam dizisi İstanbul’un semtlerinden devam edecek gibi görülmektedir. Tanıtım fragmanı ile seyirciler ile buluşacak dizi hakkında ipuçları verilse de konuya hakim olunamadı.


Son Güncelleme: 30.05.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
Yaz DizisiAşk Mantık İntikam
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