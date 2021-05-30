Aşk Mantık İntikam dizisi hakkında merak edilenler

30 Mayıs günü fragmanı yayınlanan dizi FOX TV ekranlarında seyirciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ile de beğenileri topladı. Başrolde Melisa Döngel, Burcu Özberk, Burak Yörük ve İlhan Şen gibi yetenekli isimler yer almaktadır. Dizinin çekimleri ise İstanbul’da başlamıştır. Sabit yerde çekilmeyen dizide birçok yer de görülmektedir. Balat ve Beykoz gibi semtlerde çekimleri devam edendizisi İstanbul’un semtlerinden devam edecek gibi görülmektedir. Tanıtım fragmanı ile seyirciler ile buluşacak dizi hakkında ipuçları verilse de konuya hakim olunamadı.