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Aşk Mantık İntikam dizisi bu hafta yayınlanmayacak! Ünlü dizi yayından mı kaldırılıyor?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin bu hafta yayınlanmayacağı açıklandı. Sevilen dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu.

18 Temmuz 2021 Pazar 16:19
Aşk Mantık İntikam dizisi bu hafta yayınlanmayacak! Ünlü dizi yayından mı kaldırılıyor?
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, bu hafta yayınlanmayacak. Her hafta düzenli bir şekilde yayınlanmakta olan dizinin bu hafta yayınlanmayacak olması çeşitli sorulara yol açtı. Aşk Mantık İntikam dizisi yayından mı kaldırılacak? Detaylar haberimizde…

 

Aşk Mantık İntikam dizisi niçin yayınlanmayacak?

Her hafta düzenli bir şekilde Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi, bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin niçin bu hafta yayınlanmayacağına dair açıklamalarda bulunuldu. Dizinin yeni bölümünün bayrama denk gelmesiyle beraber çok izlenilmeyeceği düşünülüyor, bu nedenle de dizinin yeni bölümünün 23 Temmuz’da değil, 30 Temmuz’da yayınlanacağı açıklandı. Kurban Bayramı nedeniyle bu hafta yayınlanmayan Aşk Mantık İntikam dizisi, ertesi hafta kaldığı yerden devam edecek.


Son Güncelleme: 18.07.2021 16:19
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Aşk Mantık Intikam Yeni BölümFox TvAşk Mantık İntikam
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