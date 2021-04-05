Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Aşk-ı Memnu yayın saatleri

Bir zamanların en çok sevilen dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu dizisi tekrar bölümleri ile Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizi 5 Nisan Pazartesi günü 1.bölümü ile ekranlarda olacak.

Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre gibi deneyimli isimlerin yer aldığı efsane dizi Aşk-ı Memnu beş gün boyunca saat 16.00’da yayınlacak.

Aşk-ı Memnu konusu nedir?

Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı memnu isimli romanından uyarlanan dizi, Zengin bir iş adamı olan Adnan’ın arasında oldukça yaş farkı bulunan Bihter ile evlenmesini ve aynı evde yaşadığı Adnan’ın yeğeni olan Behlül ile Bihter arasındaki yasak aşkı anlatmaktadır.

Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosu

Selçuk Yöntem

Beren Saat

Kıvanç Tatlıtuğ

Nebahat Çehre

Zerrin Tekindor

Hazal Kaya