Aşk-ı Memnu setinden 11 yıl sonra gelen fotoğraf duygulandırdı! Hazal Kaya paylaşım yaptı

Bir dönemin efsaneleri arasında yer alan Aşk-ı Memnu dizisi ile ilgili hiç paylaşılmayan bir fotoğraf gündeme geldi. 11 yıl sonra bulunan set fotoğrafını oyuncu Hazal Kaya’da sosyal medya hesabından paylaşırken görsel Aşk-ı Memnu hayranlarını duygulandırdı.

Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanında televizyon ekranlarına uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi setinden 11 yıl sonra gelen fotoğraf oyuncuları ve dizi hayranlarını duygulandırdı.

Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre’nin başrollerinde yer aldığı dizinin döneminde ki izlenme oranları Türk televizyon tarihinde önemli yer tutmaya devam ediyor.

Paylaşım ilk olarak Aşk-ı Memnu dizisi set fotoğrafçısı Şinasi Serçe tarafından yapılırken paylaşılan fotoğraf kısa sürede dizi oyuncuları tarafından da paylaşıldı.

Hazal Kaya paylaşım yaptı

Çekilen fotoğraf sonrasında duygularını gizleyemeyen Hazal Kaya, ‘Dünden beri bu fotoğrafa bakıp duruyorum. Ufacıktım. Çok zor geliyordu bir sürü şey, keyfini çıkarabileceklerimin çoğunu kaçırdım galiba bu yüzden. Neler öğrendim, çok zorlandım, yoruldum ama hep çok sevdim. Baktıkça özlüyorum o zamanı. İyi ki bir araya gelmişiz’ notu ile paylaşımda bulundu.