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Aşk-ı Memnu Beşir kimdir? Baran Akbulut hakkında bilgiler

Türk dizi tarihinde önemli bir yeri olan Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut, geçirdiği değişimle gündeme oturdu. Baran Akbulut’un yeni halini görenler bir hayli şaşırırken, internet üzerinden araştırmalar yapmaya başladı. Baran Akbulut kimdir, kaç yaşındadır? İşte Baran Akbulut’un hayatı ile ilgili bilgiler...

14 Mayıs 2021 Cuma 23:16
Aşk-ı Memnu Beşir kimdir? Baran Akbulut hakkında bilgiler
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Türk dizi tarihinin en önemli yapımları arasında yer alan Aşk-ı Memnu dizisinde yer alan Baran Akbulut, geçirdiği değişimle gündeme oturdu. Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterine hayat veren Akbulut, değişimiyle herkesi şaşırttı. Akbulut’un yeni halini görenler, intenet üzerinden Akbulut ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Baran Akbulut kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

Baran Akbulut hakkında bilgiler

12 Nisan 1984’te hayata gözlerini açan Akbulut, İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini Eskişehir’de alan Akbulut, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro mezunudur. Buradan mezun olduktan sonra oyunculuğa başlayan Akbulut, ilk olarak fenomen dizi Aşk-ı Memnu’da yer almıştır. Aşk-ı Memnu’da Beşir karakterine hayat veren Akbulut, bu diziyle büyük bir çıkış yapmıştır ve tanınırlığını arttırmıştır. Aşk-ı Memnu’nun ardından, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Yedi Güzel Adam gibi dizilerde yer alan Akbulut, son olarak Star TV’de yayınlanan Kuzgun adlı dizide yer almıştır. Dizilerin yanı sıra beyaz perdede yer alan Akbulut, Çanakkale 1915, Son, El Yazısı, Usta gibi filmlerle de izleyici karşısına çıkmıştır.


Son Güncelleme: 14.05.2021 23:16
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Anahtar Kelimeler:
Aşk-ı MemnuAşk-ı Memnu BeşirBaran AkbulutBeşir
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