Aşk Garanti filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Romantik komedi filmlerden hoşlanıyorsanız sadece zaman geçirmek için izlenebilecek bir film olan Aşk Garanti filmi tahmin edilebilecek tahminlerden çokta farklı olmayan bir senaryoya sahip. Bu tarz filmleri vizyonda çok görüyoruz. Sürekli aynı tarz senaryoları ısıtılıp önümüze bir tık farklı bir şekilde sunulmasından her ne kadar bıksak da bir şans vermekten ne çıkar diyerek izlediğimiz filmlerden biri. İki aşık, biraz komedi ve onların hikayelerini anlatan klasik bir film. Bu akşam ekranlara gelecek olan Aşk Garanti filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. Love, Guaranteed oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu.

Her ne kadar bizim için geçerli bir not almasa da eğer siz romantik komedi olsun da nasıl olursa olsun izlerim diyorsanız saygımız sonsuz. Birçok romantik komedi izledik bayıldığımız da oldu eh idare eder diye düşündüklerimizde oldu. Fakat Aşk Garanti gibi aynı hikayelerin tekrar ettiği filmleri izlemekten fazlasıyla sıkıldık. Aslında sorun aynı hikaye olması da değil bu konularda artık pek başarının mümkün olmaması. Eğer kaliteli güzel zaman geçirmek istiyorum diyorsanız başka filmlere yönelmenizi tavsiye ederiz. Zira izlemediniz çok daha iyi filmler olduğundan eminiz.

Aşk Garanti Film Konusu

Belirttiğimiz gibi senaryo bilindik bir hikaye. İki farklı uçta yaşayan 2 insan. Biri sessiz sakin, kendi halinde, durumu pek iyi olmayan kişiler için avukatlık yapan ve sürekli çalışmak zorunda olan Susan. Susan’ın yardım niyetiyle baktığı davalar çalıştığı yerde ekonomik olarak çöküşe sebep olur. Buna çözüm olarak da büyük kazançlar elde edebilecekleri davaların peşine düşerler.

Bu sırada hiçte şaşırmadık bir şekilde karşısına Nick çıkmıştır. Chat uygulamalarından fazlasıyla rahatsız olan Nick’in yolu Susan’a çıkmıştır. Susan aslında böyle davalardan pek hoşlanmasa da çalıştığı yeri kalkınması için davayı üstlenir. Susan ve Nick dava bahanesiyle sürekli bir araya gelir ve konuşurlar. Filmin komedi denilen tarafını burada birkaç nebze de olsa görebiliyorsunuz. Fakat beklendiği gibi sonlanır. Birbirlerinden hoşlanan Susan ve Nick’in romantik anlarını izlemeye devam ederiz..

IMDb: 5,5

Filmin yönetmeni Mark Steven Johnson’dır. Senaristi ise Hilary Galanoy ve Elizabeth Hackett yapmıştır. Film 2020 yapımıdır. Bizim film hakkındaki yorum ve düşüncelerimiz bunlar. Umarız sizin için film hakkında ön yargı oluşturmamışızdır. Fakat biz istediğimiz ve beklediğimiz sonucu alamadık bu da bizi bir miktar üzdü. Sizin seveceğinizi umuyoruz. Keyifli seyirler diliyoruz.

Aşk Garanti Oyuncu Kadrosu