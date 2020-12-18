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Aşk 102 dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Ece Yüksel kimdir? Kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur?

Netflix platformunda yayınlanan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Aşk 102 dizisine yeni kan geldi! Genç ve güzel oyuncu Ece Yüksel dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yeni sezonla birlikte Netflix platformunda seyirci karşısına çıkacak olan oyuncu merak konusu oldu.

18 Aralık 2020 Cuma 02:19
Aşk 102 dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Ece Yüksel kimdir? Kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur?
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En iddialı yapımlar arasında yer alan Netflix imzalı yerli dizi olan Aşk 101, nisan ayında yayın hayatına merhaba dedi ve çok sevildi. Yeni sezonda isim değiştirip Aşk 102 ile izleyici karşısına çıkacak olan yapıma, çok sevilen oyuncu Ece Yüksel dahil olmuştur.

 Ece Yüksel Kimdir?

1993 tarihinde İstanbul ilimizde dünyaya gelmiştir. Kadir Has Üniversitesi mezunudur. Yüksel, Star TV ekranlarında yayınlanmış olan Güldünya isimli diziyle ilk dizi deneyimini yaşamıştır. Çekmeceler ve Av Mevsimi isimli filmlerde kariyerine devam etmiştir. Güzel oyuncu sonrasın da Nefesim Kesilene Kadar filmiyle kameralar karşısında yer almıştır. En son Kiraz Mevsimi dizisinde Senacan karakteri ile dizi dünyasının aranan isimlerinden olmuştur.

Genç oyuncu daha sonra Kız Kardeşler isimli 2019 yılında gösterime giren filmde Nurhan karakterine hayat vermiştir.

Semih Kaplanoğlu’nun senaryosunu ve yönetmenliğini yaptığı “Bağlılık” üçlemesinin ilk yapımı olan Bağlılık Aslı isimli filmde yer almıştır.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 02:19
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Aşk 102Ece YükselNetflixDizi
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