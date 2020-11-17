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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon çekimleri tamamlandı

Netflix ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen ancak vizyona girene kadar pek çok tartışmaya konu olan Aşk 101 dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Aşk 101 hayranları, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

17 Kasım 2020 Salı 22:21
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon çekimleri tamamlandı
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Çıktığı günlerde gerek RTÜK ile yaşanan sorunlar gerekse işlediği konu ile gündemden düşmeyen Netflix dizisi Aşk 101’in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak edilmektedir. Netflix tarafından yapılan açıklamalarda Aşk 101’in 2. Sezon çekimlerinin sonlandığı açıklamaları hayranları heyecanlandırdı.


Geçtiğimiz aylarda ülkemizde artan vaka sayıları nedeni ile çekimlerine ara verilen Aşk 101 dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. İlk sezonu ile Nisan 2020’de izleyici ile buluşan dizi, başlamadan önce tartışmalara neden olmuş ve gündemden düşmemişti.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal’ın olduğu Aşk 101 dizisinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer ve Ahmet Katıksız oturuyor.



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:21
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Aşk 1012. SezonNe Zaman
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