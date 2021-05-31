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Asir Fikri Gündoğdu kimdir? Yer aldığı yapımlar neler? Kaç yaşında ve nereli?

Ekranlarda ilk kez Bay Yanlış adlı dizi ile gördüğümüz Asir Fikri Gündoğdu birçok dizi sever tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bizde bu yazımızda deneyimli tiyatro oyuncusu Asir Fikri Gündoğdu'nun kim olduğu, hangi yapımlarda yer aldığı ve kaç yaşında olduğu gibi sorulara yanıt vereceğiz. İşte detaylar...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:16
Asir Fikri Gündoğdu kimdir? Yer aldığı yapımlar neler? Kaç yaşında ve nereli?
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1993 senesinde dünyaya gözlerini açan oyuncu İstanbul doğumludur. Tam olarak nereli olduğu bilinmeyen Asir Fikri Gündoğdu hakkında; boy ve kilo gibi bilgilerine de maalesef ulaşamadık.

 

 

Kendisi İstanbul’da doğup büyümüştür. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini de İstanbul’da alan oyuncu 2016 ile 2018 yıllarında Cüneyt Sayıl Atölye’de oyunculuk için eğitimler görmüştür. 2019 yılından bu yana kendisi Tiyatro Teras ekibinde sanat adına çalışmalara devam etmektedir.

 

Asir Fikri Gündoğdu’nun tanındığı yapım; Bay Yanlış

2020 yılında ekranlara gelmeye başlayan ve başrollerinde; Can Yaman ile Özge Gürel’in bulunduğu Bay Yanlış adlı televizyon yapımının oyuncu kadrosunda yer alan Asir Fikri Gündoğdu, dizi içerisinde Ebru karakterinin nişanlısını, Kerem Soydan adlı karakteri canlandırmıştır. Bay Yanlış dizisi oyuncunun tanındığı yapım olmanın yanında Gündoğdu’nun ilk kez yer aldığı kamera karşısı oyunculuk deneyimidir.

 

 

Yakışıklı oyuncunun zamanı oldukça seyahate çıkmaktan ve satranç oyunundan büyük keyif aldığı bilinmektedir. Menajerliğini yapan Cüneyt Sayıl ile İlker Bilgi’nin oyunculuk adına ona büyük destek olduğu dile getiriliyor. 9 aylık bir süre zarfında oyunculuk eğitimini Tiyatro Teras’ta almıştır. Daha sonrasında “Bir Oyuncu Doğuyor” adı altında 19/20 mezunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Youtube üzerinden bakıldığında “Dr. Stockmann” monoloğu yer alan bir başlıklı videosu vardır.


Son Güncelleme: 31.05.2021 18:16
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