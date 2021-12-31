Asfalt Tanrıçası filminin konusu nedir?

2020 yapım olan Asfalt Tanrıçası, son zamanların popüler filmi olmayı başardı. Netflix, 2020'de yayınlamıştı. Senaryosu ve oyuncularıyla akılda kalıcı sahnelerin yer aldığı filmde, yüzleşmelerle dolu sahneler izleyenleri heyecanlandırdı.

Bizde siz değerli okuyucularımız için Asfalt Tanrıçası filminin perde arkasında merak edilenleri haberimizde açıklıyoruz.

Film günümüzde hala varolan sıkıntıları işaret ediyor. Kadına şiddet, taciz, tecavüz, cinsiyet karmaşasına dair yüklenen anlamlar, eşcinsel söylemleri, aile içi şiddet, kadının arka planda yer alması gibi gerçeğin yüzümüze çarptığı sahnelerle dolu devam ederken, bir yandan da eğlenceli ve bir o kadar yüzleşme sahneleri izleyenlerde derin izler bırakıyor.

Günümüzde artarak devam eden kadına şiddet, cinayet, taciz ve tecavüz olaylarına ışık tutmasının yanı sıra kadınların nasıl baş kaldırabileceğine ayna oluyor.

Filmin yönetmeni Julián Henández, senaryosu ise Inés Morales ve Susana Quiroz aittir.

Hemen herkesin ailesi dışında ve erkek arkadaşı haricinde derdini, sıkıntısını içtenlikle paylaştığı bir arkadaş grubu vardır. Bu filmde de öyle içten bir arkadaş grubu karşımıza çıkıyor. Adeta sıcaklıkları hissettiren ve arkadaşlığın bir o kadar iyileştirici olduğunu görüyoruz.

Oyuncu kadrosu: Ximena Romo – Max, Mabel Cadena – Ramira, Alejandra Herrera – Guama, Nelly González – Carcacha, Samantha Orozco – Sonia, Axel Arenas – Pancho, Esteban Caicedo – Verrugas, Pascacio López – Casiano ve Giovanna Zacarías – Clara

Filmin fragmanını izle!