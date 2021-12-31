İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller için kademeli tarife geliyor..
Son Dakika
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller...
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları 28 liraya geriledi
Son Dakika
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları...
Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?
Son Dakika
Dolar düşünce market ürünlerinde de...

Asfalt Tanrıçası filminin konusu nedir?

Netflix'in 2020 yapımı olan Asfalt Tanrıçası son zamanlarda yoğun ilgi görmeye başladı. Asfalt Tanrıçası filminin konusu nedir? Oyuncu ekibi kimlerden oluşuyor? IMDB puanı kaç? Eğlence ve yüzleşme sahnelerin olduğu Asfalt Tanrıçası filmine dair merak edilenlerin hepsi haberimizde yer alıyor..

31 Aralık 2021 Cuma 10:04
Asfalt Tanrıçası filminin konusu nedir?
Takip Et:

2020 yapım olan Asfalt Tanrıçası, son zamanların popüler filmi olmayı başardı. Netflix, 2020'de yayınlamıştı. Senaryosu ve oyuncularıyla akılda kalıcı sahnelerin yer aldığı filmde, yüzleşmelerle dolu sahneler izleyenleri heyecanlandırdı.

Bizde siz değerli okuyucularımız için Asfalt Tanrıçası filminin perde arkasında merak edilenleri haberimizde açıklıyoruz.

Film günümüzde hala varolan sıkıntıları işaret ediyor. Kadına şiddet, taciz, tecavüz, cinsiyet karmaşasına dair yüklenen anlamlar, eşcinsel söylemleri, aile içi şiddet, kadının arka planda yer alması gibi gerçeğin yüzümüze çarptığı sahnelerle dolu devam ederken, bir yandan da eğlenceli ve bir o kadar yüzleşme sahneleri izleyenlerde derin izler bırakıyor. 

Günümüzde artarak devam eden kadına şiddet, cinayet, taciz ve tecavüz olaylarına ışık tutmasının yanı sıra kadınların nasıl baş kaldırabileceğine ayna oluyor. 

Filmin yönetmeni Julián Henández, senaryosu ise Inés Morales ve Susana Quiroz aittir. 

Hemen herkesin ailesi dışında ve erkek arkadaşı haricinde derdini, sıkıntısını içtenlikle paylaştığı bir arkadaş grubu vardır. Bu filmde de öyle içten bir arkadaş grubu karşımıza çıkıyor. Adeta sıcaklıkları hissettiren ve arkadaşlığın bir o kadar iyileştirici olduğunu görüyoruz. 

Oyuncu kadrosu: Ximena Romo – Max, Mabel Cadena – Ramira, Alejandra Herrera – Guama, Nelly González – Carcacha, Samantha Orozco – Sonia, Axel Arenas – Pancho, Esteban Caicedo – Verrugas, Pascacio López – Casiano ve Giovanna Zacarías – Clara

Filmin fragmanını izle!


Son Güncelleme: 31.12.2021 10:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asfalt TanrıçasıNetflixFilmKonuOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurtlarla Yaşam belgesel filminin konusu nedir?
Kurtlarla Yaşam belgesel filminin konusu nedir?
Netflix - My Unorthodox Life dizi konusu
Netflix - My Unorthodox Life dizi konusu
Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerini üzecek haber geldi ££
Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerini üzecek haber geldi ££
The Souvenir (Hatıra) filmi konusu ve fragmanı
The Souvenir (Hatıra) filmi konusu ve fragmanı
Netflix Beckett filminin konusu nedir? Beckett filmi oyuncuları kimler?
Netflix Beckett filminin konusu nedir? Beckett filmi oyuncuları kimler?
Apple TV+ - Schmigadoon dizisi konusu ve fragmanı
Apple TV+ - Schmigadoon dizisi konusu ve fragmanı

Popüler Haberler

Asfalt Tanrıçası filminin konusu nedir?
Covid-19 Aşı kartı nedir, nasıl oluşturulur?
SGK ek bildirge cezası ne kadar?
Çocuğu üniversite okuyan ailelere yapılan yardımlar nelerdir? Başvuru şartları neler?
Belediyelerin yardımlarına kimler başvurabiliyor?
Kurtlarla Yaşam belgesel filminin konusu nedir?
Çocuklar evde hangi eğitici aktiviteleri yapabilir?
Yeşil pasaport almak için gereken şartlar nelerdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 31 Aralık 2021 Cuma Instagram giriş sorunu
31 Aralık 2021 Cuma itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Rüyada boğulmak anlamı ve yorumu
İkimizin Sırrı dizisinin başarılı iş çıkaran Kasım gerçek hayatta kimdir? Hayatı ve oyunculuk yaptığı başka diziler nelerdir?
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
Böyle İyiyiz dizisinin konusu nedir, oyuncuları nelerdir?
Ayçiçeği ve mısır yetiştiriciliği karlı olur mu? Mısır ve ayçiçeği nasıl yetişir? Mısır ve ayçiçeği yetiştirme maliyet hesabı
Camdaki Kız Alp ,Tolga Çıklaçiftçi kimdir?
Netflix K-Drama ‘Mine’ dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Pandemi Sosyal Destek Yardım Başvurusu yapmak için gerekli adımlar nelerdir?
Şekerbank hesabının bakiyesi nasıl sorgulanır?
Ev sahibi olmak isteyenlere bankalardan müjde! Kira öder gibi konut almak mümkün
Outlander 6. sezon ne zaman başlayacak? Outlander 5. sezonda neler yaşandı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.